W Kenii liderzy opozycji różnią się w kwestii tego, kiedy wskazać wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Sprawę omawiano 26 października podczas spotkania lidera Democracy for the Citizens Party Rygathiego Gachagui oraz lidera Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoki w rezydencji Gachagui w Wamunyoro, w hrabstwie Nyeri.

Jak informuje Nation Kenya, zespół Musyoki proponuje wyłonić kandydata już do grudnia. Jego przedstawiciele uważają, że wczesna decyzja da wybranemu pretendentowi więcej czasu na mobilizację zasobów, zdobycie poparcia w całym kraju i nawiązanie kontaktów międzynarodowych przed wyborami powszechnymi zaplanowanymi na 10 sierpnia 2027 roku.

Stanowisko zwolenników odroczenia

Gachagua i jego sojusznicy nalegają, aby decyzję podjąć na kilka miesięcy przed głosowaniem. Obawiają się, że zbyt wczesne wskazanie kandydata może stworzyć prezydentowi Williamowi Ruto możliwość nakłonienia niezadowolonych liderów opozycji do opuszczenia sojuszu.

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Senator hrabstwa Kitui Enoch Wambua oświadczył, że ostateczna data nie została jeszcze uzgodniona, ponieważ opozycja musi uwzględnić interesy kilku partii. Jednocześnie, jak powiedział, uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę na zniecierpliwienie Kenijczyków z powodu opóźnienia w wyłonieniu kandydata.

Plany sformalizowania sojuszu

Poseł Edward Muriu poinformował, że partnerzy uzgodnili rozpoczęcie formalizowania współpracy od podpisania karty honoru i paktu jedności między dwiema partiami, a następnie przejście do utworzenia koalicji politycznej. Poseł Benjamin Gatiru również wezwał, by nie spieszyć się z wyborem, tak aby wszyscy partnerzy potwierdzili gotowość do poparcia przyszłego kandydata.

Lider People’s Party of Kenya Ndindi Nyoro oświadczył, że jego partia jest gotowa poprzeć każdego, kto zostanie wybrany w tym procesie. Sekretarz generalny DCP John Methu zaznaczył, że DCP i Wiper będą działać jako partie partnerskie oraz konsultować się z innymi liderami opozycji w sprawie jednego kandydata.

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