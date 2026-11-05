Liderzy pakistańskich partii opozycyjnych spotkali się 4 listopada w Islamabadzie, w rezydencji przewodniczącego Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl, Maulany Fazlura Rehmana, i uzgodnili wzmocnienie swojego sojuszu oraz koordynacji w parlamencie. Jak informuje Dawn, uczestnicy omówili również stan wyjątkowy i wprowadzenie rządów gubernatorskich w prowincji Chajber-Pachtunchwa.

Komitety i konferencja wielopartyjna

Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl oraz ruch Tehreek-i-Tahafuz-i-Ayin-i-Pakistan, któremu przewodzi Mahmood Khan Achakzai, postanowiły utworzyć komitety w celu rozwiązania różnic i kontynuowania konsultacji w sprawie zwołania konferencji wielopartyjnej. TTAP określił spotkanie jako zgromadzenie „zjednoczonej opozycji”.

W rozmowach uczestniczyli liderzy opozycji w Zgromadzeniu Narodowym i Senacie, Mahmood Khan Achakzai oraz Allama Raja Nasir Abbas. Pakistan Tehreek-e-Insaf reprezentowali Asad Qaiser, sekretarz generalny partii Salman Akram Raja, główny organizator parlamentarny Amir Dogar oraz senator Noorul Haq Qadri.

Achakzai oświadczył, że celem spotkania było utworzenie sojuszu na rzecz wzmocnienia parlamentu. Potępił również, jak to określił, kampanię dyskredytowania Fazlura Rehmana i powiedział, że opozycja popiera lidera JUI-F.

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Oświadczenia dotyczące Chajber-Pachtunchwy

Fazlur Rehman powiedział, że opozycja będzie dążyć do wzmocnienia swojej obecności w parlamencie oraz obrony interesów wszystkich części kraju. Wyraził obawy, że jego zdaniem Gwadar, pas przybrzeżny i wyspy prowincji Sindh mogą przejść pod kontrolę federalną.

Senator Abbas oświadczył, że rządy gubernatorskie w Chajber-Pachtunchwie zostały wprowadzone nielegalnie, i oskarżył władze o prześladowanie osób opowiadających się za dobrem kraju. Władze federalne ze swojej strony twierdzą, że do podjęcia tych środków 11 października skłoniły je sytuacja bezpieczeństwa w prowincji oraz, w ich ocenie, odsunięcie się kierowanego przez PTI rządu Chajber-Pachtunchwy od walki z terroryzmem.

Podczas spotkania poruszono także kwestię zdrowia założyciela PTI Imrana Khana, który od 5 sierpnia 2023 roku przebywa w więzieniu w kilku sprawach. PTI oświadczyła, że jego ciśnienie tętnicze osiągnęło 192, i zażądała przeniesienia Khana do szpitala Shifa International w celu niezależnego leczenia pod nadzorem jego osobistych lekarzy. Rząd zaprzecza zarzutom o niewłaściwą opiekę medyczną, twierdząc, że niezbędne leczenie jest zapewniane w więzieniu Adiala.

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