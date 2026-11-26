Tajwańska opozycyjna partia Kuomintang może nie utrzymać kontroli nad 15 miastami i powiatami przed sobotnimi wyborami lokalnymi. W 2022 roku partia wygrała 14 z 22 wyścigów o stanowiska szefów miast i powiatów, a później jej stan posiadania wzrósł do 15 po powrocie do Kuomintangu niezależnego starosty powiatu Miaoli Chunga Tung-china, informuje South China Morning Post.

Kluczowe wyścigi na północy

Partia uważa swoje pozycje w powiatach Yilan, Changhua i Hsinchu za zagrożone. Za trudne zadania uznaje także utrzymanie miasta Chiayi oraz koordynację sojuszu wyborczego z mniejszą Tajwańską Partią Ludową. Kuomintang liczy na zrekompensowanie możliwych strat zdobyczami na wyspach Penghu i Kinmen albo niespodziewanym zwycięstwem w bastionie Demokratycznej Partii Postępowej — mieście Kaohsiung.

Największe obawy budzą konkurencyjne kampanie w Tajpej i sąsiednim Nowym Tajpej, gdzie łącznie mieszka niemal 30% wyborców wyspy. Burmistrz Tajpej Wayne Chiang Wan-an, wybrany w 2022 roku, stawia na tradycyjną mobilizację zwolenników. Jego rywal z rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej, Puma Shen Pao-yang, przyciąga młodszych i politycznie nieaktywnych wyborców za pomocą memów, interaktywnych wydarzeń i humoru.

W Nowym Tajpej kandydat Kuomintangu Lee Shu-chuan, który wcześniej miał komfortową przewagę w sondażach, mierzy się z coraz silniejszą konkurencją ze strony przedstawicielki Demokratycznej Partii Postępowej Su Chiao-hui. Badacz Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda Kharis Templeman nazwał Nowe Tajpej głównym wskaźnikiem politycznego kierunku Tajwanu ze względu na względnie zrównoważone poparcie dla dwóch obozów wśród ponad 4 mln mieszkańców miasta.

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Presja na przewodniczącą partii

Wewnątrz Kuomintangu rośnie niezadowolenie z postawy przewodniczącej partii Cheng Li-wun. Liu Chao-lung, profesor nadzwyczajny Narodowego Uniwersytetu Edukacji w Changhua, powiedział, że jej retoryka, którą określił jako skłaniającą się ku Pekinowi, w tym twierdzenie, że Tajwan nie jest krajem, nie odpowiada nastrojom większości społeczeństwa. Według publikacji część kandydatów dystansuje się od Cheng w swoich kampaniach.

Cheng odrzuciła doniesienia o wewnętrznych rozbieżnościach i oświadczyła, że pełni pomocniczą rolę w wyborach. Jednocześnie starszy działacz Kuomintangu Chao Shao-kang uważa, że przewodnicząca partii powinna wziąć odpowiedzialność w razie porażki. Analityk Max Lo zaznaczył, że porozumienie o współpracy z Tajwańską Partią Ludową jest ogólnie korzystne dla Kuomintangu: kandydatów tej partii w 19 miastach i powiatach wspiera sojusznik.

Partia nie jest też pewna frekwencji wśród swoich tradycyjnych zwolenników. Cheng mówiła o spadku aktywności przedwyborczej i niechęci sympatyków Kuomintangu do otwartego deklarowania swoich preferencji politycznych. Kuomintang oskarżył prokuraturę o stosowanie podwójnych standardów w śledztwach dotyczących możliwych naruszeń podczas kampanii wyborczej. DPP oskarża Kuomintang i Tajwańską Partię Ludową, które łącznie mają większość w organie ustawodawczym, o blokowanie rządowych projektów ustaw; obie partie opozycyjne temu zaprzeczają.

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