Co najmniej 30 osób, w tym niemowlę i kilkoro uczniów, zginęło w wyniku nalotu na szkołę i kompleks klasztorny w townshipie Sinbaungwe w centralnym regionie Magway w Mjanmie. Poinformowała o tym Channel NewsAsia, powołując się na świadka i przedstawiciela opozycyjnego Rządu Jedności Narodowej.

Atak podczas ceremonii religijnej

Według wspólnego oświadczenia Rządu Jedności Narodowej i tymczasowego rządu federalnej jednostki Magway, powiązanego z siłami opozycyjnymi, atak przeprowadzono w czwartek około godz. 15:00 czasu lokalnego. W tym czasie na terenie szkoły i klasztoru odbywała się ceremonia religijna.

W oświadczeniu stwierdzono, że podczas ataku użyto czterech 500-funtowych bomb lotniczych, 12 pocisków artyleryjskich i siedmiu dronów kamikadze. Rzecznik Rządu Jedności Narodowej Nay Phone Latt oraz lokalny świadek poinformowali o śmierci ponad 20 cywilów, w tym kobiet i dzieci, a także dziewięciu bojowników sił rebelianckich.

Wersje stron

Świadek oświadczył, że w chwili bombardowania w okolicy nie trwały aktywne walki, a bojownicy rebelianccy jedynie od czasu do czasu przechodzili przez wieś. Jednocześnie prorządowe kanały na Telegramie twierdziły, że celem ataku były ceremonia ukończenia szkoły i zgromadzenie sił rebelianckich.

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W drugiej połowie soboty wojsko Mjanmy nie opublikowało oficjalnego oświadczenia w sprawie ataku. Rząd kraju również nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Oświadczenia opozycji

Rząd Jedności Narodowej i lokalne władze tymczasowe nazwały atak niesprowokowanym oraz oświadczyły, że stanowi on zbrodnię wojenną i naruszenie konwencji genewskiej. Jak przekazały, zbierają dowody na potrzeby przyszłych międzynarodowych postępowań sądowych i wzywają ONZ, ASEAN oraz sąsiednie kraje do zaprzestania dostaw dla mjanmańskiego wojska paliwa lotniczego, amunicji i technologii dronowych.

Według Rządu Jedności Narodowej od 1 lutego 2021 roku do końca października 2026 roku wojsko przeprowadziło 15 327 nalotów w 6 653 odrębnych incydentach. Opozycja twierdzi, że w wyniku tych ataków zginęło 6 467 cywilów, a uszkodzonych zostało 562 szkół i 848 obiektów religijnych. Reuters nie był w stanie niezależnie zweryfikować danych o liczbie ofiar ani okoliczności ataku.

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