Opozycyjna Koalicja w australijskim stanie Wiktoria przed wyborami w przyszłym miesiącu przedstawiła program zarządzania lasami, który przewiduje podwojenie rocznej skali planowych wypalań. Proponuje również przetwarzanie w lokalnych tartakach drewna pozyskanego podczas odtwarzania lasów i zmniejszania obciążenia paliwowego, informuje ABC News Australia.

Plany dotyczące lasów i drewna

Program przewiduje przerzedzanie lasów i zmniejszanie obciążenia paliwowego na 5 tysiącach hektarów lasów państwowych rocznie. Lider Partii Narodowej Danny O’Brien oświadczył, że ma to wspierać zatrudnienie w regionach.

Drewno pozyskane w ramach programów odtwarzania lasów i zmniejszania zagrożenia pożarowego proponuje się przetwarzać w przedsiębiorstwach w Wiktorii. Ma być wykorzystywane jako drewno tartaczne, drewno opałowe, surowiec do biowęgla i ściółki. Koalicja obiecuje także rozszerzyć praktykę kulturowych wypalań, chronić drzewa starodrzewu i drzewa z dziuplami oraz ograniczać rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych i chwastów.

Osobno opozycja obiecała zainwestować 2,52 mln dolarów australijskich w ciągu czterech lat, we współpracy z branżą, w sieć kamer do wykrywania pożarów o łącznej wartości 4,41 mln dolarów australijskich. Ma ona objąć wschodnie i zachodnie części stanu.

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Reakcja przemysłu i ekologów

Rzeczniczka Koalicji ds. zarządzania gruntami publicznymi Melina Bath oświadczyła, że prace nad tworzeniem pasów przeciwpożarowych w ramach planu dostarczą kłód do przetwarzania w lokalnych przedsiębiorstwach. Jej zdaniem zakończenie pozyskiwania drewna w Wiktorii negatywnie wpłynęło na społeczności regionalne, w tym w Gippsland i na północnym wschodzie stanu.

Rząd Wiktorii zakończył pozyskiwanie drewna w lasach naturalnych w 2024 roku, a program transformacji branży leśnej zakończył się w czerwcu tego roku. Szef Australian Sustainable Hardwoods Vince Hurley oświadczył, że po zamknięciu branży przedsiębiorstwa zostały zmuszone do poszukiwania surowców w innych stanach USA.

Organizacje ekologiczne skrytykowały obietnicę Koalicji. Sojusz Victorians for Nature wskazał na możliwe przeszkody regulacyjne i sądowe, powołując się na wcześniejsze orzeczenia sądowe dotyczące naruszeń przepisów ochrony środowiska podczas pozyskiwania drewna. Przedstawiciel Victorian Forest Alliance Nick Fox nazwał wycinanie lasów naturalnych niszczycielskim dla dzikich zwierząt, w tym lotopałanek wielkich i sów potężnych.

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