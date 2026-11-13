W Berlinie w Niemczech liderka białoruskiej opozycji na uchodźstwie Swiatłana Cichanouska wezwała Unię Europejską, by nie pozostawiała Białorusi poza negocjacjami dotyczącymi pokoju w Ukrainie i dyskusją o przyszłej architekturze bezpieczeństwa regionu. Oświadczyła, że reżim Aleksandra Łukaszenki będzie stanowił zagrożenie dla państw sąsiednich, jeśli zachowa władzę polityczną.

Bezpieczeństwo granicy z Ukrainą

Cichanouska podkreśliła, że Łukaszence nie można ufać w kwestii bezpieczeństwa granicy z Ukrainą. Białoruś graniczy z Ukrainą, a jej terytorium w 2022 roku rosyjskie siły państwa-agresora, Rosji, wykorzystały jako przyczółek do ataku na Kijów. Kreml pomógł również Łukaszence w sierpniu 2020 roku po masowych protestach, które zagroziły władzy białoruskiego przywódcy.

O wypowiedzi Cichanouskiej, udzielonej w wywiadzie dla podcastu Brussels Playbook Week Ender, informuje Politico Europe. Obecnie polityczka opozycyjna mieszka na Litwie; została zaocznie skazana na Białorusi na 15 lat więzienia za zdradę stanu.

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Krytyka podejścia Europy

Cichanouska skrytykowała europejskich przywódców za, jej zdaniem, pobłażliwy stosunek do władz Białorusi, zwłaszcza przed wyborami w 2020 roku. Jednocześnie nie obarczyła byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel odpowiedzialnością za rozpoczęcie wojny przeciwko Ukrainie. Według Cichanouskiej Rosja czuła się pewniej z powodu polityki ustępstw prowadzonej nie tylko przez Niemcy, lecz także przez inne państwa europejskie.

Oświadczyła również, że przez trzy dekady Łukaszenko manewrował między Rosją a Europą: zimą zabiegał o tanią rosyjską ropę i gaz, a w innych okresach dążył do europejskich inwestycji. Cichanouska wzięła udział w szczycie Freedom and Security Women Summit w niemieckim parlamencie, zorganizowanym w ramach Berlin Freedom Week.

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