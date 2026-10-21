Turecki nadawca państwowy TRT Haber i inne media opublikowały tekst Mekkańskiej Wspólnej Umowy Obronnej między Turcją, Pakistanem i Arabią Saudyjską. Dawn odtworzył dokument składający się z 16 artykułów. Przewiduje on, że zewnętrzny zbrojny atak na jedną ze stron będzie uznawany za atak na wszystkich uczestników.

W przypadku zbrojnego ataku lub agresji wojskowej ze strony innego państwa lub grupy państw strony mają natychmiast udzielić pomocy zaatakowanemu uczestnikowi, wykorzystując dostępne środki wzajemnej pomocy. Zakres i charakter wsparcia będą określać po ocenie potrzebnej pomocy i z uwzględnieniem dostępnych zasobów, w tym środków i możliwości wojskowych.

Współpraca obronna i w dziedzinie bezpieczeństwa

Umowa przewiduje ścisłe współdziałanie w dziedzinach obronności, przemysłu obronnego i bezpieczeństwa, a także regularne konsultacje w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego. Strony mają wzmacniać współpracę w walce z terroryzmem, w tym na poziomie operacyjnym.

Dokument przewiduje również wymianę personelu instytucji obronnych, wspólne programy szkoleniowe i ćwiczenia wojskowe, a także inne działania mające zwiększyć interoperacyjność sił zbrojnych. Za obopólną zgodą uczestnicy mogą wspierać wymianę technologii, wspólne badania, rozwój i produkcję w sektorze obronnym, szkolenie personelu oraz wymianę doświadczeń.

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Strony uzgodniły wymianę informacji wywiadowczych za pośrednictwem uzgodnionych bezpiecznych kanałów, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa informacji, ochrony danych i poufności. Umowa przewiduje także możliwość udzielania wsparcia logistycznego w czasie pokoju, podczas wojny i w innych sytuacjach nadzwyczajnych, w tym dostaw broni, amunicji, paliwa, części zamiennych i innego wyposażenia.

Komitet i ratyfikacja

W celu strategicznego kierowania wspólną obroną strony utworzą Strategiczny Komitet Polityczny i Obronny. W jego skład wejdą ministrowie spraw zagranicznych i obrony, a także szefowie sztabów generalnych. Komitet ma zbierać się dwa razy w roku, organizując posiedzenia naprzemiennie w państwach uczestniczących, a ich przywódcy mogą w razie potrzeby spotykać się raz w roku.

Sekretariat komitetu będzie mieścił się w Arabii Saudyjskiej, a pierwszym sekretarzem generalnym zostanie obywatel Pakistanu. Umowa wejdzie w życie w dniu przekazania do sekretariatu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego, po ratyfikacji zgodnie z procedurami każdej ze stron. Będzie obowiązywać bezterminowo, a wystąpienie z niej będzie możliwe nie wcześniej niż 10 lat po jej wejściu w życie, po pisemnym powiadomieniu pozostałych uczestników co najmniej trzy miesiące wcześniej. Teksty umowy w językach tureckim, arabskim i angielskim są autentyczne, jednak w razie rozbieżności pierwszeństwo będzie miał tekst angielski.

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