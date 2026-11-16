Opcja put na bitcoina ze strike’em na poziomie 60 tys. dolarów stała się największą otwartą pozycją na giełdzie kryptowalut Deribit. Jej nominalne otwarte zainteresowanie osiągnęło 900 mln dolarów. Traderzy mogą wykorzystywać taki kontrakt do zabezpieczenia przed spadkiem ceny bitcoina, poinformował CoinDesk.

Call na 100 tys. dolarów stracił pierwsze miejsce

Put na 60 tys. dolarów wyprzedził opcję call ze strike’em na poziomie 100 tys. dolarów, zakładającą wzrost bitcoina powyżej tego poziomu. Otwarte zainteresowanie callami na 100 tys. dolarów wynosiło 867 mln dolarów. Według Nicholasa Quatravo, szefa regionu EMEA w instytucjonalnej sieci płynności Paradigm, utrata pierwszego miejsca przez te kontrakty nie oznacza, że uczestnicy rynku masowo przeszli do zakładów na spadek.

Wyjaśnił, że otwarte zainteresowanie odzwierciedla łączną wartość pozycji gromadzonych przez miesiące, a nie tylko bieżące działania traderów. We wrześniu na platformie Paradigm kupiono ponad 12 tys. BTC w callach ze strike’em na poziomie 100 tys. dolarów, podczas gdy w październiku sprzedano około 6,7 tys. BTC takich kontraktów.

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Strategie z opcjami put

Według Quatravo aktywność dotycząca opcji put na Paradigm była w dużej mierze napędzana przez jednego dużego uczestnika. Przenosił on dużą pozycję na niższe strike’i w miarę spadku ceny bitcoina: z 74 tys. dolarów do 72 tys., 68 tys., 65 tys. i 63 tys. dolarów. W ciągu dwóch dni wolumen takich transakcji blokowych przekroczył 1 mld dolarów.

Traderzy stosowali także strategie wielonożne. W szczególności jeden uczestnik kupił puty na 750 BTC ze strike’em na poziomie 68 tys. dolarów i sprzedał puty na 500 BTC ze strike’em na poziomie 72 tys. dolarów, których termin wygaśnięcia przypada 27 listopada. Platforma SignalPlus zaznaczyła, że strategia ta może przynieść zysk w przypadku gwałtownego spadku bitcoina, jednak sam spadek ceny nie gwarantuje rentowności.

Indeks 30-dniowej oczekiwanej zmienności bitcoina BVIV od Volmex wzrósł w niedzielę do 57,13 punktu, najwyższego poziomu od czerwca. Później spadł do 44 punktów, co może wskazywać na osłabienie nastrojów paniki na rynku.

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