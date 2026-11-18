W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych opcje na akcje twórcy sztucznej inteligencji Anthropic mogą zacząć być notowane już w poniedziałek, po oczekiwanej pierwszej ofercie publicznej spółki na Nasdaq. Jak podaje Channel NewsAsia, uczestnicy rynku oczekują znacznego zainteresowania tymi kontraktami.

Notowanie po debiucie akcji

Cboe Global Markets oczekuje, że będzie mogło wprowadzić do obrotu kontrakty opcyjne na akcje Anthropic dwa dni robocze po rozpoczęciu handlu samymi akcjami. Będzie to zależało od gotowości infrastruktury rynkowej.

Oczekiwano, że spółka rozwijająca chatbota Claude ustali cenę akcji podczas IPO w środę, a handel nimi na Nasdaq rozpocznie się w czwartek. Globalny szef działu instrumentów pochodnych Cboe, Rob Hocking, powiedział, że IPO Anthropic może przyciągnąć nową falę inwestorów i zwiększyć aktywność handlową na rynku opcji.

Opcje dają posiadaczowi prawo, lecz nie obowiązek, kupna lub sprzedaży akcji po ustalonej cenie w określonym terminie. Mogą być bardziej dostępnym sposobem uzyskania ekspozycji na akcje i wyrażenia oczekiwań dotyczących krótkoterminowych zmian ich ceny lub dłuższej pozycji rynkowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oczekiwania dotyczące zmienności

Szef działu ilościowego OptionMetrics Garrett DeSimone uważa, że zainteresowanie AI oraz typowy dla IPO potencjał gwałtownych zmian cen mogą od razu przyciągnąć inwestorów. Według jego oceny akcje Anthropic mogą być bardzo zmienne, ponieważ spółka jest jednym z najbardziej skoncentrowanych sposobów bezpośredniego inwestowania w sektor sztucznej inteligencji.

Dyrektor generalny Capital Market Laboratories Ophir Gottlieb przypuszcza, że popyt na opcje Anthropic może przewyższyć zainteresowanie opcjami SpaceX wcześniej w tym roku. Powiązał to z nadsubskrypcją IPO, która podnosi wycenę spółki, a także z mieszanymi nastrojami inwestorów wobec rynku AI.

Reuters informował wcześniej, że IPO Anthropic o wartości 64 mld dolarów przyciągnęło silniejszy wczesny popyt instytucjonalny niż oferta SpaceX: księga zleceń została w ubiegłym tygodniu nadsubskrybowana sześciokrotnie.

Czytaj nas na