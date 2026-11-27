Fundacja Włóknienia Płuc oraz konsorcjum Prognostic Lung Fibrosis Consortium (PROLIFIC) poinformowały o publikacji w czasopiśmie The Lancet Respiratory Medicine badania dotyczącego skali PROLIFIC Risk Score. Narzędzie oparte na biomarkerach krwi ma służyć do prognozowania progresji idiopatycznego włóknienia płuc, informuje News-Medical.

Idiopatyczne włóknienie płuc jest postępującą chorobą, w której w płucach tworzą się blizny, a oddychanie staje się coraz trudniejsze. Skala ma oceniać prawdopodobieństwo progresji choroby w ciągu jednego roku, w tym pogorszenia funkcji płuc, przeszczepienia płuc lub śmierci.

12 biomarkerów krwi

Naukowcy ocenili 12 biomarkerów krwi odzwierciedlających trzy procesy związane z idiopatycznym włóknieniem płuc: uszkodzenie komórek płuc, bliznowacenie i stan zapalny. Metodologię i wzór obliczania PROLIFIC Risk Score opublikowano, aby inni badacze mogli stosować i oceniać je w swoich badaniach.

Skalę opracowano i zwalidowano w dwóch niezależnych kohortach obejmujących 886 uczestników. W ich skład weszło 657 uczestników rejestru pacjentów Fundacji Włóknienia Płuc oraz 229 uczestników badań klinicznych III fazy ISABELA.

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Narzędzie do opracowywania leków

Przebieg idiopatycznego włóknienia płuc może znacznie różnić się między pacjentami, co utrudnia prognozowanie tempa progresji choroby i ocenę efektu badanego leczenia w próbach klinicznych. PROLIFIC Risk Score opracowano przede wszystkim jako narzędzie do opracowywania leków: może ono pomóc badaczom dokładniej scharakteryzować rokowanie uczestników badań i potencjalnie poprawić projekt oraz efektywność prób.

W 2025 roku skalę przyjęto do Programu Kwalifikacji Biomarkerów Centrum Oceny i Badań Leków amerykańskiej Agencji Żywności i Leków jako pierwszy biomarker dla idiopatycznego włóknienia płuc. Jest to wczesny etap na drodze do możliwej kwalifikacji narzędzia do zastosowania w opracowywaniu leków.

Konsorcjum analizuje również dodatkowe próbki, w tym z badania PROFILE, przeprowadzonego przez naukowców z Imperial College London. Celem tych prac jest ustalenie, czy podobne biomarkery prognostyczne mogą być stosowane w innych postaciach śródmiąższowych chorób płuc.

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