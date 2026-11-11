Katolicki męski zakon Bonifratrów w Austrii jest podejrzewany o wieloletnie zawyżanie rachunków za leki. Według Der Spiegel, praktyka ta mogła pozwolić zakonowi otrzymać miliony euro ze środków austriackich podatników.

Przykład z antybiotykiem

W nagłówku swojego śledztwa publikacja podaje przykład opakowania antybiotyku, za które rzekomo wystawiono rachunek na 241,25 euro zamiast 24,15 euro. Chodzi o cenę jednego opakowania, a nie o łączną kwotę możliwych naliczeń. Der Spiegel wiąże ten przykład z podejrzeniami dotyczącymi systemu rozliczeń za leki.

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Wspomniane placówki w Wiedniu

W podpisie pod ilustracją do materiału wymieniono szpital i aptekę Bonifratrów w Wiedniu, a także Taborstrasse. Wspomniano tam również brata Rudolfa Knoppa. Der Spiegel określa system rozliczeń jako przemyślany, lecz wątpliwy, jednak przedstawia te dane jako ustalenia własnego dziennikarskiego śledztwa, a nie jako stwierdzoną winę zakonu.

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