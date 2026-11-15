Tysiące ludzi protestowało w praskim parku Letná przeciwko planom rządu Czech, aby zlikwidować opłatę abonamentową za telewizję i radio publiczne oraz finansować je z budżetu państwa. Organizatorzy akcji — stowarzyszenie Milion Chwil dla Demokracji — podali, że uczestniczyło w niej około 400 tys. osób. Według BBC News, Czeskie Radio nazwało protest największym od czasu uzyskania przez Czechy niepodległości w 1993 roku.

Spór o finansowanie mediów

Krytycy rządowego projektu ustawy uważają, że przejście na finansowanie budżetowe może dać politykom możliwość ograniczania wolności mediów. Rząd koalicyjny, w którego skład wchodzą populistyczna partia ANO i dwie prawicowe partie eurosceptyczne, zapewnia, że zmiany nie wpłyną na niezależność redakcyjną nadawców. Jednocześnie władze chcą, aby telewizja i radio ograniczyły wydatki.

Czeskie gospodarstwa domowe płacą obecnie 205 koron miesięcznie za Czeską Telewizję i Czeskie Radio. Pod koniec ubiegłego miesiąca parlament zatwierdził pierwszą wersję odpowiedniej propozycji. Od tego czasu tysiące Czechów brało udział w protestach.

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Uczestnicy akcji

72-letnia emerytka Milana Rudolfová powiedziała agencji Reuters, że Czeska Telewizja jest gwarancją prawdy i obiektywizmu. Jej zdaniem bez telewizji i radia publicznego ludziom będzie trudno wierzyć informacjom.

Niektórzy uczestnicy protestu nosili spiczaste kapelusze złożone z gazet. Był to hołd dla postaci Večerníčka, który od dziesięcioleci przedstawia wieczorne bajki dla dzieci w Czeskiej Telewizji. Krytycy porównują również rządowy projekt ustawy ze zmianami na Węgrzech za byłego premiera Viktora Orbána.

Premier Andrej Babiš został powołany w grudniu 2025 roku. W czerwcu Pavol Šalay, dyrektor praskiego biura międzynarodowej organizacji Reporterzy bez Granic, oświadczył, że polityczne ataki na media prywatne i publiczne stały się jedną z charakterystycznych cech premierostwa Babiša.

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