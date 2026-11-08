W Amsterdamie w Holandii 8 listopada dziesiątki tysięcy osób, z których wiele było ubranych na czerwono, wzięły udział w marszu „Czerwona Linia”. Uczestnicy domagali się od rządu kraju bardziej zdecydowanych działań wobec Izraela w związku z sytuacją w Gazie. Holenderski oddział Amnesty International, który był wśród organizatorów akcji, oświadczył, że do marszu dołączyło ponad 200 tys. osób, poinformował The Hindu.

Żądania demonstrantów

Organizatorzy wezwali do wprowadzenia surowszych sankcji handlowych wobec Izraela, zaprzestania sprzedaży mu broni oraz oficjalnego uznania działań Izraela w Gazie za ludobójstwo. Izrael kategorycznie odrzuca twierdzenia, że jego kampania wojskowa w Gazie stanowi ludobójstwo.

Uczestnik marszu Mike van Dongen nazwał to, co dzieje się w Gazie, nieludzkim i skrytykował działania holenderskiego rządu. Jak stwierdził, władze nie odważają się na poważne kroki. Kolumna przeszła ulicą Amsterdamu, która tego dnia była zamknięta dla ruchu. Część demonstrantów skandowała hasło poparcia dla Palestyny.

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Stanowisko rządu Niderlandów

Premier Rob Jetten, który w ubiegłym roku brał udział w marszu, tym razem nie przyszedł na akcję. Na konferencji prasowej 6 listopada oświadczył, że rząd każdego dnia pracuje nad złagodzeniem trudnej sytuacji w Gazie.

Według Jettena Niderlandy zwiększają polityczną i dyplomatyczną presję na Izrael, aby wypełniał on ustalenia dotyczące Gazy. Jednocześnie, jak powiedział, rząd wywiera presję na Hamas i inne organizacje, których działania, zdaniem premiera, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa zwykłych Izraelczyków.

Wojna w Gazie pogorszyła relacje między Niderlandami a Izraelem. Nowa koalicja rządowa Niderlandów wprowadziła zakaz importu towarów z izraelskich osiedli, które rząd kraju i większość społeczności międzynarodowej uznają za nielegalne. Decyzja ta wywołała spór dyplomatyczny z Izraelem.

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