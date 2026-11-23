Globalna koalicja ponad 155 organizacji i ekspertów zajmujących się ochroną dzieci wezwała Amazon i eBay do natychmiastowego zaprzestania sprzedaży zabawek z chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji. W otwartym liście do kierownictwa firm koalicja zażądała zawieszenia sprzedaży takich produktów przeznaczonych dla dzieci poniżej 16. roku życia, dopóki niezależne testy nie potwierdzą ich bezpieczeństwa.

Wymagania wobec marketplace'ów

Jak podaje Anadolu Agency, wśród sygnatariuszy apelu są Fairplay, Alliance 4 Children i The Anxious Generation Movement. Wezwali oni również Amazon i eBay do ostrzeżenia klientów, którzy już kupili takie zabawki, oraz zaoferowania im zwrotu pieniędzy.

W liście wskazano, że na amerykańskiej platformie Amazon niedawno znaleziono ponad 50 zabawek AI. Kolejnych 28 takich produktów zidentyfikowano na brytyjskiej platformie firmy pod koniec października. Część produktów reklamowano dla dzieci od trzeciego roku życia, choć łączyły się one z chatbotami ogólnego przeznaczenia, przeznaczonymi dla starszych użytkowników.

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Ryzyka dla dzieci

Koalicja oświadczyła, że niektóre produkty oferowały funkcje klonowania głosu i śledzenia rozwoju emocjonalnego dziecka. Powołała się również na testy, podczas których zabawki AI udzielały nieodpowiednich odpowiedzi o charakterze seksualnym oraz instrukcji związanych z zapałkami i nożami. Osobno sygnatariusze apelu wyrazili obawy dotyczące możliwych naruszeń prywatności i ryzyka tworzenia przez dzieci niezdrowej więzi emocjonalnej z towarzyszami AI.

Koalicja poprosiła firmy o odpowiedź do Bożego Narodzenia, aby przekazać informacje ustawodawcom i rodzicom. Apel pojawił się w czasie, gdy Kalifornia przygotowuje się do wprowadzenia od 1 stycznia 2027 roku czteroletniego zakazu produkcji i sprzedaży zabawek-towarzyszy AI dla osób poniżej 16. roku życia.

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