Struktura partii All Progressives Congress (APC) w stanie Bauchi w Nigerii zaprzeczyła pogłoskom o politycznym sojuszu z gubernatorem Balą Mohammedem. Partia oświadczyła, że poza oficjalną platformą APC nie ma żadnych politycznych porozumień z gubernatorem.

Oświadczenie struktury APC

Jak informuje Premium Times Nigeria, oświadczenie rozpowszechnił sekretarz struktury APC w stanie ds. informacji publicznej Shehu Dauda. Określił twierdzenia o rzekomo osiągniętym porozumieniu jako bezpodstawne i wezwał opinię publiczną do ostrożnego traktowania takich doniesień bez przekonujących dowodów.

APC zwróciła również uwagę, że Mohammed kontynuuje polityczne związki z Ruchem Sprzymierzonych Narodów (APM) i prowadzi kampanię u boku kandydatów tej partii, w tym jej kandydata na prezydenta. Zdaniem APC stoi to w sprzeczności z twierdzeniami o politycznym porozumieniu z partią rządzącą na szczeblu krajowym.

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Zaproszenie do partii

Jednocześnie APC odnotowała niedawne przychylne wypowiedzi gubernatora na temat przywództwa prezydenta Boli Tinubu, jego reform gospodarczych oraz działań w dziedzinie ochrony zdrowia. Partia wezwała Mohammeda do zerwania politycznych więzi z APM i formalnego przejścia do APC.

W oświadczeniu zaznaczono, że przystąpienie gubernatora do APC mogłoby stworzyć spójną platformę polityczną dla współpracy stanu Bauchi z rządem federalnym. Struktura partii oświadczyła także, że mogłoby to wzmocnić koordynację między władzami stanowymi i federalnymi oraz poprawić dostęp mieszkańców do programów federalnych.

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