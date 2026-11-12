Południowoafrykański trener Oscar Nauhaus objął kobiecą reprezentację ZEA w krykiecie. Pierwszym turniejem drużyny pod jego kierownictwem będzie Emerging Nations Trophy: w piątek reprezentacja rozegra w Adżmanie mecz T20 przeciwko Irlandii, informuje The National.

Celem są mistrzostwa świata

Nauhaus oświadczył, że na początku pracy chce przede wszystkim uporządkować codzienne procesy i wypracować wspólne podejście w zespole, nie wyznaczając od razu sztywnych celów. Jednocześnie jako strategiczny cel wskazał awans na mistrzostwa świata.

Według trenera kobiece reprezentacje, aby dostać się na światowy czempionat, muszą przejść kwalifikacje regionalne, a następnie globalne. Nauhaus zaznaczył, że dążenie do gry na mistrzostwach świata jest marzeniem krykiecistów.

Kobieca reprezentacja ZEA była już blisko kwalifikacji do światowego turnieju: podczas zawodów w Abu Zabi Sri Lanka z niewielką przewagą wyprzedziła emiracką drużynę w walce o przepustkę. Jednocześnie reprezentacja ZEA do lat 19 zakwalifikowała się już do kobiecych mistrzostw świata T20 do lat 19, które odbędą się w przyszłym roku.

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Praca w ZEA i Namibii

Nauhaus wcześniej przez pięć lat pracował w Akademii Krykieta Zayeda w Abu Zabi — do 2022 roku. Przed powrotem do ZEA zajmował stanowisko menedżera ds. wysokiej wydajności w Cricket Namibia.

Trener pozytywnie ocenił młody skład reprezentacji ZEA, który ma już doświadczenie w występach międzynarodowych, a także perspektywiczne zaplecze zawodniczek. Jego zdaniem wzrost liczby osób uprawiających krykiet poszerza pulę wyboru do reprezentacji i wzmacnia rywalizację.

Kariera zawodnicza Nauhausa faktycznie zakończyła się około 22. roku życia, gdy postanowił skoncentrować się na pracy trenerskiej. Wówczas studiował nauki o sporcie na Uniwersytecie Stellenbosch, specjalizując się w trenerstwie oraz przygotowaniu siłowym i kondycyjnym.

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