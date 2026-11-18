Kierowca McLarena Oscar Piastri otrzyma karę przesunięcia o 10 pozycji na polach startowych Grand Prix Las Vegas. Zespół zamontuje w jego bolidzie piąty w tym sezonie silnik spalinowy, co przekracza dozwolony dla każdego kierowcy limit czterech takich jednostek.

Piąty silnik w sezonie

Jak informuje Sky Sports, wymiana silnika stała się konieczna z powodu problemu z niezawodnością, którego charakteru zespół nie sprecyzował. Na torze Las Vegas Strip Circuit znajduje się prosta o długości 1,2 mili, którą kierowcy pokonują z pełną prędkością, dlatego McLaren uważa, że Piastri będzie mógł odrabiać pozycje.

McLaren potwierdził również, że bolidy Piastriego i jego zespołowego partnera Lando Norrisa otrzymają turbosprężarkę w nowej specyfikacji. Dostarczył ją dostawca jednostek napędowych Mercedes po aktualizacji silnika. Zespół oczekuje, że ten komponent zapewni stosunkowo niewielki wzrost osiągów.

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Aktualizacje dla MCL40

Na rundę w Las Vegas McLaren przygotował także aktualizacje dla MCL40, z których główną będzie nowa podłoga. Podczas treningów zespół planuje przetestować rozwiązania zmniejszające opór aerodynamiczny, a następnie zdecydować, czy zastosować je w piątek.

Na trzy rundy przed końcem sezonu McLaren próbuje zmniejszyć 17-punktową stratę do Red Bulla w walce o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Zespół przywiózł już aktualizacje do Brazylii, a Lando Norris wygrał Grand Prix São Paulo.

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