Australijski kierowca McLarena Oscar Piastri ze skutkiem natychmiastowym zakończył współpracę z zespołem menedżerskim kierowanym przez byłego kierowcę Formuły 1 Marka Webbera i Ann Webber po Grand Prix São Paulo w Brazylii. Poinformował o tym Sky Sports News.

Siedem lat współpracy

Mark Webber zaczął pracować z Piastrim w 2019 roku, gdy ten startował w juniorskich seriach wyścigów bolidów z otwartymi kołami. Następnie Piastri zdobył kolejno tytuły w Formule 3 i Formule 2, a w 2023 roku zadebiutował w Formule 1 w barwach McLarena.

Piastri podziękował Markowi i Ann Webber za wsparcie oraz rady w minionych latach. Jak zaznaczył, ich pomoc była szczególnie cenna na początku jego kariery w Formule 1.

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Oświadczenie Webbera

Webber oświadczył, że on i Ann są dumni ze swojej roli w rozwoju kariery Piastriego oraz z tego, że pomogli mu trafić do Formuły 1. Zaznaczył, że w tym sezonie już ograniczyli swoją obecność na torach, uczestnicząc w mniejszej liczbie rund.

Według Webbera strony wspólnie zdecydowały, że nadszedł czas na zakończenie umowy menedżerskiej. Jak stwierdził, pozwoli to Piastriemu kontynuować karierę z nową strukturą menedżerską, a Webberom rozpocząć nowe projekty.

Webber odegrał również kluczową rolę w przejściu Piastriego z Alpine do McLarena w 2022 roku. Wówczas organ FIA ds. uznawania kontraktów wydał decyzję na niekorzyść Alpine, po czym McLaren potwierdził, że Piastri zastąpi Daniela Ricciardo od sezonu 2023. W Grand Prix São Paulo Piastri zajął szóste miejsce, tracąc 56 sekund do zwycięzcy wyścigu i swojego zespołowego kolegi Lando Norrisa.

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