Senator USA z Georgii Jon Ossoff z przewagą mniejszą niż jeden punkt procentowy znalazł się na czele sondażu wśród wyborców Demokratów dotyczącego tego, kogo poparliby w prawyborach przed wyborami prezydenckimi w 2028 roku. W sondażu AtlasIntel, przeprowadzonym kilka dni przed wyborami śródokresowymi, wyprzedził członkinię Izby Reprezentantów Alexandrię Ocasio-Cortez, informuje ABC News Australia.

Potencjalny kandydat Demokratów

39-letni Ossoff jeszcze rok temu nie pojawiał się w prognozach dotyczących prawdopodobnych pretendentów do nominacji prezydenckiej. Po ponownym wyborze na drugą kadencję w Senacie z Georgii — stanu, w którym wynik wyborów może się zmieniać — jest coraz częściej postrzegany jako potencjalny kandydat Partii Demokratycznej.

Jednocześnie Ossoff w ostatnim czasie publicznie zaprzeczał planom ubiegania się o Biały Dom. Podczas debaty w październiku oświadczył, że nie jest zainteresowany ubieganiem się o ten urząd.

Krytyka Trumpa

Ossoff przyciągnął uwagę bezpośrednią krytyką prezydenta USA Donalda Trumpa, którego nazywał skorumpowanym i niezdolnym do sprawowania urzędu. Podczas wieców współpracownicy senatora szybko montowali fragmenty jego wystąpień i publikowali nagrania w mediach społecznościowych, kierując je do młodszych wyborców. Przyniosło mu to przydomek „pierwszego ekstremalnie internetowego senatora”.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Senator krytykował również prezydenckie cła, wzywał do uchylenia znacznej części obniżek podatków Trumpa i opowiadał się za zakończeniem wojny z Iranem. W kwestii Bliskiego Wschodu Ossoff oświadczał, że ceni bezpieczeństwo Izraela i życie niewinnych Palestyńczyków. Biały Dom reagował na jego wypowiedzi, a Trump porównał wygląd senatora do komediowej postaci Pee-wee Hermana.

Australijskie pochodzenie

Matka Ossoffa, Heather Fenton, urodziła się w Sydney. Jej matka pochodziła z Brisbane, a ojciec z Footscray w Melbourne. Fenton przeprowadziła się do Atlanty w wieku 23 lat i została współzałożycielką New Power PAC — organizacji działającej na rzecz zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach publicznych w Georgii.

Ossoff wcześniej miał australijskie obywatelstwo, ale się go zrzekł, pisały gazety Nine w 2021 roku. W rozmowie z TMZ nazwał australijską kulturę swobodną, choć zaznaczył, że do smaku Vegemite trzeba się przyzwyczaić.

Czytaj nas na