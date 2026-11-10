Ostatni wyprodukowany Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss z 2010 roku zostanie wystawiony na aukcji domu RM Sotheby's, która potrwa od 26 listopada do 3 grudnia 2026 roku. Wstępna wycena samochodu przekracza 6 mln dolarów. Jak podaje Motor1, od momentu wyprodukowania w grudniu 2009 roku samochód przejechał zaledwie 32,9 mili, czyli około 53 kilometrów.

Ostatni z 75 samochodów

Mercedes-Benz i McLaren wyprodukowały 75 egzemplarzy SLR McLaren Stirling Moss w okresie od czerwca do grudnia 2009 roku. Ten samochód był ostatnim w serii. Model nie ma przedniej szyby, bocznych szyb ani dachu.

Samochód jest wyposażony w doładowany mechanicznie silnik V8 o pojemności 5,4 litra i mocy 650 KM. Producenci deklarowali przyspieszenie do 60 mil na godzinę w 3,5 sekundy oraz prędkość maksymalną 220 mil na godzinę.

Pochodzenie i wyposażenie

Samochód po raz pierwszy zarejestrowano 16 marca 2010 roku w szwajcarskim kantonie Vaud. Później trafił on do rodziny królewskiej Kuwejtu, która posiadała go do 2024 roku. Następnie samochód kupił obecny właściciel, który wystawił go na aukcję.

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Nadwozie polakierowano w kolorze Fire Opal Red — barwę tę otrzymało jedynie kilka samochodów z serii. Wnętrze wykończono czerwoną skórą z kontrastowymi żółtymi przeszyciami w schemacie, który fabryka nazwała Silver Arrow. Zamiast zwykłego włókna węglowego we wnętrzu zastosowano materiał kompozytowy Alutex, a zaciski hamulcowe wykończono w złotym kolorze. Samochód ma także fabryczny system audio, montowany tylko w nielicznych egzemplarzach SLR McLaren Stirling Moss.

Rejestracja w USA

Żaden z 75 samochodów nie został wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją amerykańską. Ten egzemplarz przeszedł jednak federalną certyfikację i został zarejestrowany do użytkowania na drogach USA. Prace w 2026 roku wykonała firma G&K Automotive Services.

W Stanach Zjednoczonych dla rzadkich samochodów o wartości historycznej lub technicznej działa program NHTSA Show or Display, który przewiduje ograniczone użytkowanie na drogach. Brak przedniej szyby i standardowego oszklenia nie spełniał standardowych federalnych wymogów bezpieczeństwa, dlatego program ten umożliwił właścicielom legalne użytkowanie takich samochodów w kraju.

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