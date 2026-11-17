Coraz więcej wykształconych młodych ludzi w Iranie rozważa emigrację z powodu niepewności związanej z wojną, trudności gospodarczych, ograniczeń społecznych oraz ograniczonych możliwości wpływania na własną przyszłość. Informuje o tym Deutsche Welle.

Turcja jako punkt pośredni

Około 35-letnia lekarka, która poprosiła o nieujawnianie jej nazwiska, powiedziała, że zdecydowała się wyjechać z Iranu już w 2023 roku po śmierci Dżiny Mahsy Amini w policyjnym areszcie. Według niej wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi przyspieszyła te plany.

Od początku lata mieszka z rodziną w wynajętym mieszkaniu w Turcji i planuje później przenieść się do Niemiec. Lekarka potrzebowała dwóch lat na uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Złożyła wniosek o termin w ambasadzie Niemiec w Teheranie, jednak placówka dyplomatyczna została zamknięta latem 2025 roku z powodu 12-dniowej wojny.

Turcja umożliwia obywatelom Iranu bezwizowy wjazd na okres do 90 dni. Od początku ostatniego konfliktu tysiące Irańczyków przekroczyły turecką granicę, przy czym wielu z nich stara się uzyskać zezwolenie na pobyt, a nie ubiegać się o azyl. Według oficjalnych tureckich statystyk w 2025 roku w kraju mieszkało prawie 100 tys. obywateli Iranu.

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Utrata wiary w przyszłość

Wśród Irańczyków, którzy chcą opuścić kraj, są naukowcy, wykwalifikowani specjaliści i studenci. Część z nich ma nadzieję osiedlić się w Europie lub Ameryce Północnej, ponieważ nie widzi perspektyw w dotkniętej wojną gospodarce Iranu.

Na ich decyzje wpływają nie tylko względy ekonomiczne. Badanie Uniwersytetu w Gilan z 2025 roku wykazało statystycznie istotny związek między możliwościami uczestnictwa społecznego a gotowością studentów do emigracji: osoby, które odczuwały mniejsze możliwości kształtowania swojej przyszłości w Iranie, częściej myślały o wyjeździe.

Mahsa, która ma około 25 lat, otrzymała już potwierdzenie przyjęcia na niemiecki uniwersytet. Inny rozmówca, 23-letni inżynier Ali, przygotowuje się do podjęcia studiów magisterskich na państwowym uniwersytecie w Iranie, aby zdobyć dodatkowe kwalifikacje i później wyjechać za granicę, najlepiej na stypendium.

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