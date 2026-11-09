Wewnętrzna ocena Unii Europejskiej wskazuje, że tajna rosyjska sieć Operation Overload próbowała wykorzystać zamieszki we Francji w ubiegłym miesiącu do rozpowszechniania dezinformacji. Według dokumentu obarczała ona odpowiedzialnością za zamieszki niekontrolowaną migrację i dążyła do stworzenia wrażenia, że francuskie władze straciły kontrolę nad sytuacją, informuje Cyprus Mail.

W dokumencie przygotowanym przez ekspertów służby dyplomatycznej UE, do którego dotarł Reuters, stwierdzono, że sieć rozpowszechniała dla francuskiej publiczności nagrania wideo imitujące materiały zachodnich mediów. W niektórych nagraniach bezpodstawnie twierdzono, że migranci gwałcili protestujących lub że krajowi rzekomo grożą ataki terrorystyczne.

Wykorzystanie zamieszek

Analiza UE obejmuje okres od 7 do 21 października. Z jej wniosków wynika, że Rosja dążyła do przedstawienia francuskiego przywództwa jako słabego i coraz bardziej autorytarnego. Jednocześnie autorzy dokumentu nie znaleźli dowodów na to, że Moskwa lub inne siły zewnętrzne organizowały albo nasilały protesty, określając tę działalność jako oportunistyczne wykorzystanie zamieszek.

Zamieszki wybuchły w miastach Francji podczas protestów przeciwko rosnącym kosztom życia i pogarszaniu się funkcjonowania usług publicznych. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył 21 października, że nie było widocznej zagranicznej ingerencji w protesty, jednak dochodziło do zagranicznej manipulacji informacjami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Miliony wyświetleń na X

Odrębna ocena francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, również dostępna dla Reutersa, odnotowała znaczny zasięg wpisów o zamieszkach w serwisie społecznościowym X. Dziesięć najczęściej oglądanych publikacji ze środowisk prorosyjskich uzyskało 2,8 mln wyświetleń od 16 do 18 października.

Według francuskiego resortu 10 najpopularniejszych wpisów urzędników, mediów i influencerów powiązanych z ruchem MAGA zebrało w tym okresie ponad 49 mln wyświetleń. Dziesięć wpisów izraelskich urzędników, kont państwowych, mediów i influencerów uzyskało ponad 35 mln wyświetleń. W ocenie francuskiej wskazano, że konta powiązane z Izraelem i ruchem MAGA promowały narracje łączące zamieszki z radykalnym islamizmem i migracją.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa-agresora, Rosji, nie odpowiedziało na prośbę o komentarz. Reuters zaznaczył, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować twierdzeń przedstawionych w ocenach UE i francuskiego MSZ.

Czytaj nas na