Reprezentacja Anglii w krykiecie pokonała Australię w trzecim meczu serii T20 w Brisbane. Angielski all-rounder Jamie Overton po raz pierwszy w międzynarodowej karierze zdobył pięć wicketów, kończąc cztery overy z wynikiem 5-12 — pięć wicketów za 12 runów.

Australia rozpoczęła odbijanie i zdobyła 108 runów, kończąc swój innings po 16 overach i pięciu piłkach. Overton zaliczył także dwa chwyty po rzutach Liama Dawsona, który zdobył trzy wickety za 16 runów. Łącznie Overton był zaangażowany w pierwszych siedem wicketów australijskiej drużyny.

Cel skorygowany przez deszcz

Z powodu trzech przerw spowodowanych deszczem cel dla Anglii był dwukrotnie korygowany. Ostatecznie zespół musiał zdobyć 93 runy w 16 overach. Anglicy osiągnęli ten wynik po ośmiu overach i pięciu piłkach, tracąc trzy wickety.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jordan Cox pozostał niepokonany z dorobkiem 33 runów z 14 piłek, a Aneurin Donald zdobył 32 runy z 13 piłek. Zwycięstwo siedmioma wicketami dało Anglii prowadzenie 2:1 w serii pięciu meczów, informuje Sky Sports News.

Praca nad precyzją

Po inningsie Australii Overton powiedział, że był niezadowolony ze swoich występów w dwóch poprzednich meczach serii, w których oddał 72 runy w pięciu overach. Jak stwierdził, dzień wcześniej pracował nad podstawowymi elementami: precyzyjnymi rzutami w górną część wicketu, a także krótkimi i wolniejszymi piłkami.

Kapitan Anglii Harry Brook zwrócił uwagę na dodatkową pracę Overtona na treningu oraz jego precyzję w meczu. Nazwał też występ bowlera decydującym dla zwycięstwa zespołu.

Czytaj nas na