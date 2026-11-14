W Hiszpanii komisja dyscyplinarna Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej zawiesiła bramkarza FC Andorra Jesúsa Owono na 12 meczów po zderzeniu z napastnikiem Tenerife Jesúsem de Miguelem, który później zmarł. Informuje o tym „The Guardian”.

Incydent w meczu drugiej ligi

Do incydentu doszło 2 listopada podczas meczu drugiej ligi. Owono, który gra również w reprezentacji Gwinei Równikowej, wybiegł na środek boiska, próbując wybić górną piłkę, i zderzył się z de Miguelem. Bramkarz został wyrzucony z boiska, a 30-letni napastnik trafił na oddział intensywnej terapii. De Miguel zmarł 3 listopada.

W decyzji komisja wskazała, że arbiter ukarał zawodnika wykluczeniem za uderzenie przeciwnika nogą w klatkę piersiową z użyciem nadmiernej siły, gdy piłka była w grze. Komisja nazwała 12-meczowe zawieszenie maksymalną sankcją uzasadnioną charakterem działań i okolicznościami incydentu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo i reakcja bramkarza

W ubiegłym tygodniu źródła w hiszpańskiej policji poinformowały o wszczęciu pod nadzorem sądowym śledztwa w sprawie okoliczności incydentu. Po śmierci de Miguela Owono oświadczył, że przeżywa najtrudniejsze dni w swoim życiu i odczuwa wielki ból z powodu straty piłkarza.

Główny trener FC Andorra Carles Manso powiedział, że to sam Owono zdecyduje, czy i kiedy wróci do piłki nożnej. W minioną sobotę kibice i piłkarze Tenerife zebrali się na stadionie klubu, aby pożegnać de Miguela. W pogrzebie, który odbył się w miniony czwartek, uczestniczyło około 400 osób, w tym trener reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente oraz prezes Realu Madryt Florentino Pérez.

Czytaj nas na