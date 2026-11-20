Sześciu uzbrojonych mężczyzn w małej łodzi otworzyło ogień do statku towarowego około 95 mil morskich na południowy zachód od Mukalli, u południowych wybrzeży Jemenu. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego (UKMTO).

Cztery strzały w kierunku statku

Według UKMTO masowiec płynął na wschód Międzynarodowym Zalecanym Korytarzem Tranzytowym. Od lewej burty zbliżył się do niego ciemnoniebieski skif, na którego pokładzie znajdowało się sześć niezidentyfikowanych uzbrojonych osób.

Z łodzi szybko padły cztery strzały. Uzbrojona ochrona statku towarowego odpowiedziała strzałami ostrzegawczymi. Następnie skif się oddalił, a statek kontynuował rejs. Kapitan poinformował, że jednostka nie doznała uszkodzeń, a wśród członków załogi nie ma poszkodowanych.

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Wcześniejszy incydent

UKMTO wezwało statki przepływające przez ten obszar do zachowania ostrożności i zgłaszania podejrzanej aktywności, podczas gdy trwa dochodzenie w sprawie incydentu.

We wtorek u wybrzeży Jemenu odnotowano już inny incydent: około 50 mil morskich na południowy zachód od Mukalli do statku towarowego zbliżył się uzbrojony skif z drabinami. Ochrona statku oddała strzał ostrzegawczy, po czym łódź wycofała się w kierunku prawdopodobnego statku-bazy.

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