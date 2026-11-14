Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO), według „The Wall Street Journal”, cofnęła Stanom Zjednoczonym status eliminacji odry. Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, miało to rzekomo nastąpić po tym, jak kraj nie zdołał przerwać ciągłej transmisji wirusa przez ponad rok.

PAHO nie odpowiedziała na prośbę Reutersa o komentarz w sprawie doniesienia WSJ, które opiera się na słowach osób zaznajomionych ze sprawą. Stany Zjednoczone otrzymały status eliminacji odry w 2000 roku.

Weryfikacja danych CDC

Podczas oceny PAHO analizowała dane epidemiologiczne i laboratoryjne przekazane przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Organizacja miała ustalić, czy ten sam szczep wirusa odry krążył w kraju nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy. Jest to oznaka lokalnej transmisji zakażenia, a nie pojedynczych przypadków zawleczonych.

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Źródło znające ustalenia CDC powiedziało Reutersowi, że agencja stwierdziła 12 miesięcy ciągłej transmisji wirusa. Aby odzyskać status eliminacji odry, kraj musi zatrzymać transmisję wirusa i pozostawać bez ogniska choroby przez co najmniej 12 miesięcy.

Wzrost liczby przypadków

Według stanu na czwartek w 2026 roku do CDC zgłoszono 5182 potwierdzone przypadki odry w 45 stanach, Nowym Jorku i Dystrykcie Kolumbii. To więcej niż 2289 przypadków w całym 2025 roku i jeden z najgorszych wybuchów odry w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dekadach.

Od 2025 roku w USA na odrę zachorowało około 7500 osób, a 13 osób zmarło. Okres ten zbiegł się ze spadkiem poziomu immunizacji i rosnącymi wahaniami dotyczącymi szczepień. Według materiału dwie dawki szczepionki przeciw odrze zapewniają 97-procentową ochronę przed wirusem, który może powodować ślepotę, głuchotę, uszkodzenie mózgu lub śmierć.

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