Pakistan Cricket Board włączyła Amira Jamala i trzech zawodników, którzy wcześniej nie występowali w reprezentacji, do składu na dwa mecze testowe przeciwko Sri Lance. Jak informuje Dawn, liczba zawodników w składzie wzrosła z 14 do 16.

Pierwsze powołania otrzymali 19-letni batter Mohammad Tayyab Arif, a także szybcy bowlerzy Ali Shabbir i Saqib Khan. Jednocześnie Ali Usman i Abdullah Fazal zostali wyłączeni z pierwotnego składu.

Wyniki w krajowych turniejach

Amir Jamal wraca do reprezentacji po udanych występach w krajowych rozgrywkach. W finale President’s Trophy Grade-I zdobył siedem wicketów za 32 runy i uzyskał 55 runów, pomagając Markhor IT Solutions zdobyć tytuł. W inauguracyjnej rundzie Quaid-i-Azam Trophy Gold Jamal zdobył trzy wickety oraz uzyskał 74 i 23 runy, będąc kapitanem Lahore Whites.

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Tayyab Arif w debiutanckim sezonie krykieta pierwszej klasy uzyskał 727 runów w siedmiu meczach dla Kingsmen Academy, ze średnią 66,09 i trzema century. Ali Shabbir ma 22 wickety w ośmiu meczach krykieta pierwszej klasy, w tym trzy wickety w trzydniowym sparingu przeciwko Sri Lance. Saqib Khan zakończył zwycięski dla Karachi Blues sezon Quaid-i-Azam Trophy 2025–26 z 47 wicketami w dziewięciu meczach, a jego najlepszy wynik to siedem wicketów za 34 runy.

Harmonogram serii

Pierwszy test rozpocznie się w poniedziałek na stadionie w Rawalpindi, a drugi odbędzie się na stadionie Gaddafi w Lahaurze od 17 do 21 listopada. Oba mecze wchodzą w cykl ICC World Test Championship 2025–2027: Pakistan zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, a Sri Lanka jest siódma.

Atak szybkich bowlerów Pakistanu poprowadzi Mohammad Abbas, który ma ponad 110 wicketów w testach. Jako kapitan zespołu w zaktualizowanym składzie wskazany jest Babar Azam. W 59 wcześniejszych testach między Pakistanem a Sri Lanką pakistańska drużyna odniosła 23 zwycięstwa, poniosła 17 porażek, a 19 meczów zakończyło się remisami.

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