Pakistan wysłał wojska do Arabii Saudyjskiej w ramach uzgodnionych zobowiązań i obowiązującego systemu współpracy obronnej między państwami. Dzieje się to w związku z nasileniem ataków jemeńskiego ugrupowania Huti na infrastrukturę naftową i gospodarczą Rijadu, informuje Anadolu Agency.

Ceremonia pożegnania wojskowych

Ceremonia pożegnania żołnierzy udających się do królestwa odbyła się w sobotę. Wzięli w niej udział minister obrony Pakistanu Khawaja Muhammad Asif, ambasador Arabii Saudyjskiej w Pakistanie Rajeh Tami Albugami, szef Sztabu Generalnego armii pakistańskiej generał porucznik Omer Ahmed Bokhari oraz dowódca Korpusu Lahorskiego generał porucznik Muhammad Umer Bashir.

Pakistańska armia oświadczyła, że rozmieszczenie wojsk pokazuje zaangażowanie Pakistanu w bezpieczeństwo, suwerenność i integralność terytorialną Arabii Saudyjskiej. Wojskowi będą wykonywać określone zadania na terytorium królestwa zgodnie z uzgodnionymi zobowiązaniami i ramami współpracy obronnej.

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Ustalenia obronne

Według pakistańskiej armii skierowanie kontyngentu ma wzmocnić zdolności obronne Arabii Saudyjskiej w obliczu nowych wyzwań dla bezpieczeństwa. Kilka dni wcześniej ministrowie obrony i spraw zagranicznych państw uczestniczących w trójstronnym Meccańskim Pakcie Obronnym spotkali się w Islamabadzie i potwierdzili poparcie dla obrony królestwa.

W ubiegłym roku Pakistan i Arabia Saudyjska zawarły pakt o wzajemnej obronie na wypadek ataku ze strony państwa trzeciego. W sierpniu w Mekce prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, premier Pakistanu Shehbaz Sharif i saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman podpisali trójstronne porozumienie mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez zbiorowe odstraszanie i obronę.

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