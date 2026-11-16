W Pakistanie minister spraw zagranicznych Ishaq Dar oświadczył, że Islamabad nie zrezygnował z prób ponownego doprowadzenia Stanów Zjednoczonych i Iranu do stołu negocjacyjnego. Na zakończenie szczytu Rady Ministrów Organizacji Współpracy Gospodarczej w Islamabadzie wyraził również nadzieję na pokojowe uregulowanie konfliktu między dwoma państwami, poinformowała Anadolu Agency.

Rozmowy z Iranem

Na marginesie szczytu Dar odbył dwustronne spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Iranu Abbasem Araghchim, które określił jako bardzo produktywne. Według pakistańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych strony omówiły stosunki dwustronne, a także regionalne i międzynarodowe kwestie stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania.

Szefowie dyplomacji potwierdzili zamiar wzmacniania współpracy pakistańsko-irańskiej poprzez stałe kontakty na wysokim szczeblu. Araghchi pogratulował Pakistanowi udanego przeprowadzenia szczytu i podkreślił produktywne dyskusje, gościnność oraz organizację wydarzenia. Strony potwierdziły także poparcie dla priorytetów Organizacji Współpracy Gospodarczej, w tym współpracy regionalnej i łączności.

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Umowa ramowa

Dar powtórzył, że umowa ramowa podpisana w czerwcu i znana jako Memorandum Porozumienia z Islamabadu jest jedyną drogą do rozwiązania konfliktu. Podkreślił, że dialog i dyplomacja pozostają jedynym skutecznym sposobem rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii, uniknięcia eskalacji i osiągnięcia trwałego pokoju.

Według Anadolu Agency po podpisaniu umowy ramowej Stany Zjednoczone i Iran rozpoczęły negocjacje w sprawie ostatecznego porozumienia. Później zostały one wstrzymane z powodu różnic dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i swobody żeglugi w Cieśninie Ormuz. Dar i Araghchi zgodzili się utrzymywać bliski kontakt i prowadzić regularne konsultacje.

Agencja zaznacza również, że Pakistan był głównym mediatorem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem podczas wojny, która rozpoczęła się 28 lutego, i utrzymywał kontakty z obiema stronami.

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