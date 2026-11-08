Reprezentacja Pakistanu w krykiecie do lat 19 pokonała Indie U-19 trzema wicketami w meczu grupy A męskiego Pucharu Azji ACC U-19 w Muskacie. Pakistan, ścigający cel 209 runów, zdobył 211 runów przy siedmiu straconych wicketach w 48,1 overa, informuje Dawn.

Setka Zahura

Wicketkeeper-batsman Hamza Zahur zakończył mecz bez eliminacji, zdobywając 100 runów z 108 piłek. Zaliczył 10 uderzeń do granicy pola i trzy szóstki, a także został uznany najlepszym zawodnikiem meczu.

Pościg Pakistanu rozpoczął się nieudanie: indyjscy bowlerzy doprowadzili rywali do wyniku 61 runów przy pięciu wicketach. Następnie Zahur odbudował pozycję swojej drużyny wraz z Hasnainem Abbasem Darem, który zdobył 38 runów. Mimo kolejnych strat wicketów Zahur poprowadził Pakistan do zwycięstwa na 11 piłek przed końcem meczu.

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Indie zdobyły 208 runów

Indyjska drużyna, która zdecydowała się na batting jako pierwsza, odpadła z gry, zdobywając 208 runów w 46,3 overa. Kapitan i otwierający batsman Lakshya Rajesh Raichandani odpadł bez zdobycia runu już przy drugiej piłce, a później drużyna miała 22 runy przy trzech wicketach.

Arjun Rajput zdobył 107 runów z 85 piłek, zaliczając 11 uderzeń do granicy pola i pięć szóstek. Pozostali batsmani nie zapewnili mu wystarczającego wsparcia. Ali Raza, Rizwanullah i Nikab Shafik zdobyli po trzy wickety, a Mohammad Sayyam zapisał na swoim koncie jeden wicket.

Po dwóch meczach Pakistan prowadzi w grupie A z czterema punktami, odnosząc dwa zwycięstwa z rzędu. Indie mają dwa punkty po jednym zwycięstwie i jednej porażce. Obu drużynom pozostał do rozegrania po jednym meczu grupowym, a do półfinału awansują dwie najlepsze reprezentacje.

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