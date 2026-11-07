W Pakistanie komitet ds. zapewnienia przejrzystych aukcji skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) postanowił ograniczyć wielkość zakupów dla jednej firmy do 20 ton dziennie. Na pierwszym posiedzeniu komitetu w Islamabadzie minister ds. ropy naftowej Ali Pervaiz Malik oświadczył, że dostępność LPG i uczciwe ceny są priorytetami rządu, poinformował Dawn.

Nowe zasady aukcji

Według państwowego Radio Pakistan, w ramach nowego mechanizmu lokalni producenci LPG będą kierować 10% produkowanego gazu do państwowych spółek marketingowych, aby zaopatrzyć odległe regiony. Pozostałe 90% lokalnego LPG będzie sprzedawane na przejrzystych aukcjach w obecności mediów.

Według Malika nowy system ma sprzyjać sprawiedliwej dystrybucji LPG, stabilności łańcucha dostaw i bezpieczeństwu energetycznemu. Codzienna produkcja gazu będzie monitorowana, a dane na jej temat będą przekazywane premierowi. Wszystkie firmy spełniające wymagania będą miały równe możliwości udziału w aukcjach.

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Import i niedobór gazu

Na początku tego tygodnia rząd przedstawił nową politykę dotyczącą LPG, która przewiduje zwiększenie konkurencji i dostaw poprzez zakupy dokonywane przez cztery przedsiębiorstwa państwowe w ramach porozumień międzyrządowych i umów między firmami. Przedsiębiorstwom tym polecono powrócić do importu LPG, aby złagodzić dotkliwy niedobór i wzrost cen.

Dostawy LPG w kraju zostały zakłócone z powodu zamknięcia przejść granicznych z Iranem, a butle gazowe na wolnym rynku sprzedawano po cenie dwukrotnie wyższej od oficjalnej. LPG jest wykorzystywany w rikszach, do gotowania i ogrzewania, zwłaszcza przez gospodarstwa domowe niepodłączone do sieci gazowej.

Minister zapewnił również, że rząd dołoży wszelkich starań, aby zaspokoić popyt na LPG zimą i zapewnić dostawy gazu dla gospodarstw domowych w godzinach przygotowywania posiłków.

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