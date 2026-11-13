Państwowa spółka Pakistan LNG Limited ogłosiła przetarg na zakup dwóch partii skroplonego gazu ziemnego z dostawą w połowie grudnia i na początku stycznia. OilPrice poinformował o tym, powołując się na Business Recorder, który cytuje ogłoszenie przetargowe.

Harmonogram dostaw

Zwycięzcy przetargu muszą dostarczyć ładunki na warunkach DES do portu Qasim. Jedna partia jest oczekiwana od 14 do 16 grudnia, a druga — od 9 do 11 stycznia 2027 roku.

Przetarg ogłoszono ponownie po tym, jak Pakistan odrzucił oferty dwóch dostawców w ramach poprzedniej procedury. Zaproponowali oni cenę od 27 do 31 dolarów za milion brytyjskich jednostek cieplnych.

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Zakupy na rynku spot

Według OilPrice przed wojną z Iranem Pakistan opierał się głównie na długoterminowych dostawach LNG z Kataru. Z powodu zakłóceń w tych dostawach kraj musiał kupować droższy gaz na rynku spot, co podniosło koszty produkcji energii elektrycznej.

Portal zaznacza, że Katar w marcu ogłosił siłę wyższą w odniesieniu do eksportu po irańskich atakach, które uszkodziły hub eksportowy Ras Laffan. Jednocześnie część ładunków z Kataru dotarła do Pakistanu po zapewnieniach Iranu o bezpiecznym przejściu statków przez Cieśninę Ormuz.

Według szacunków OilPrice Pakistan będzie musiał wydać na LNG ponad 1 mld dolarów, aby zaspokoić zimowe potrzeby. Z powodu zakłóceń w dostawach z Kataru kraj będzie także musiał kupić na rynku spot kolejne 10 ładunków z dostawą od listopada 2026 roku do lutego 2027 roku; ich cena, według portalu, jest dwukrotnie wyższa od ceny katarskiego LNG.

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