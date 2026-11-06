Pakistan zaskarżył porażkę Malihy Ali w półfinale MŚ MMA — Dawn

W Tbilisi w Gruzji pakistańska zawodniczka Maliha Ali zdobyła brązowy medal mistrzostw świata IMMAF w mieszanych sztukach walki w kategorii do 65,8 kg. Pakistańska Federacja MMA złożyła odwołanie od jej porażki z Poliną Baldiną przez niejednogłośną decyzję sędziów w półfinale, informuje Dawn.

Odwołanie federacji

Według publikacji przed półfinałową walką Ali miała złamany palec u nogi, silne stłuczenie powieki i częściowe zwichnięcie szczęki. Prezydent Pakistańskiej Federacji MMA Omar Ahmed powiedział, że zawodniczka zgodziła się walczyć mimo kontuzji.

Walka z Baldiną zakończyła się trzema różnymi kartami punktowymi sędziów. Jeden sędzia przyznał wszystkie trzy rundy rywalce Ali — 30:27, drugi ocenił walkę 29:28 na korzyść Pakistanki, a trzeci — 29:28 na korzyść jej rywalki. Zwycięstwo przyznano Baldinie.

Federacja wysłała list do przewodniczącego komisji IMMAF ds. sędziowania i arbitrów. Poprosiła w nim o przedstawienie punktacji w podziale na rundy, wyjaśnienie rozbieżności w kartach punktowych sędziów oraz przeprowadzenie osobistego przeglądu technicznego obu walk.

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Droga do brązu

Przed półfinałem Ali pokonała przez niejednogłośną decyzję dwukrotną mistrzynię Europy Weronikę Drozdową. Następnie Pakistanka jednogłośną decyzją sędziów pokonała Meksykankę Andreę Gabrielę Guzman Salazar i awansowała do półfinału.

Ahmed oświadczył, że strona pakistańska uważa wynik półfinału za niesprawiedliwy. W odwołaniu federacja zaznaczyła również, że w ubiegłym roku Pakistan już przegrał półfinałową walkę mistrzostw świata przez niejednogłośną decyzję.

Siostra bliźniaczka Malihy, Manesha Ali, która wcześniej w tym roku zdobyła złoto Pucharu Świata IMMAF w Angoli, przegrała przez niejednogłośną decyzję z Polką Martyną Karuk w ćwierćfinale kategorii do 70,3 kg. Rozpatrywanie odwołania dotyczącego walki Malihy Ali trwa.

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