Pakistan oświadczył, że rozważy możliwość wydania wizy Bhagwantowi Mannowi, premierowi indyjskiego stanu Pendżab, jeśli zechce on odwiedzić ten kraj. Podczas cotygodniowego briefingu powiedział o tym rzecznik pakistańskiego MSZ Sajjad Haider Khan, informuje NDTV.

Zaproszenie do Lahauru

23 października Mann poinformował, że otrzymał zaproszenie na Światową Konferencję Pendżabską, która ma odbyć się w Lahaurze 27 listopada. Zapytał również, czy rząd Indii pozwoli mu odbyć tę podróż.

Khan wyjaśnił, że decyzja władz Indii w sprawie zezwolenia Mannowi na podróż do Pakistanu jest odrębną kwestią. Mann stoi na czele rządu stanu Pendżab i jest przedstawicielem partii Aam Aadmi.

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Korytarz Kartarpur

Mann wyrażał również życzenie, aby wszyscy deputowani Zgromadzenia Ustawodawczego Pendżabu odwiedzili sanktuarium Kartarpur Sahib w Pakistanie po wznowieniu działania Korytarza Kartarpur. Łączy on indyjskie miasto Dera Baba Nanak z gurdwarą Darbar Sahib w pakistańskim Kartarpurze i zgodnie z obecnymi zasadami umożliwia indyjskim pielgrzymom odwiedzanie sanktuarium bez pakistańskiej wizy.

Według Khana Pakistan jest gotowy ułatwiać pielgrzymki religijne po zniesieniu ograniczeń. Oświadczył, że w 2025 roku kraj wydał ponad 9 tys. wiz indyjskim pielgrzymom, w tym sikhom i hinduistom, a w pierwszej połowie 2026 roku — kolejne ponad 4 tys. wiz pielgrzymom sikhijskim.

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