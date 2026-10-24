Ministerstwo Informacji Pakistanu odrzuciło zarzuty byłego wysłannika USA do Afganistanu Zalmaya Khalilzada o rzekomym zbrojeniu Afgańczyków do walki z talibami i powiązanymi z nimi ugrupowaniami terrorystycznymi. Resort nazwał te twierdzenia bezpodstawnymi i wprowadzającymi w błąd, informuje The Express Tribune.

Oświadczenie ministerstwa

W oświadczeniu opublikowanym w serwisie społecznościowym X ministerstwo stwierdziło, że Khalilzad powtarza spekulacyjne narracje. Resort oświadczył również, że nie należy utożsamiać pakistańskich operacji antyterrorystycznych przeciwko organizacjom działającym na terytoriach kontrolowanych przez afgańskich talibów, które według Islamabadu zagrażają pakistańskim obywatelom, z rekrutowaniem Afgańczyków lub wspieraniem zbrojnych grup w Afganistanie.

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Twierdzenia o zagrożeniach z Afganistanu

Pakistańskie ministerstwo oświadczyło, że kraj uczestniczy w walce z terroryzmem i poniósł znaczne ofiary dla regionalnego pokoju i bezpieczeństwa. Powołało się również na raporty monitorujące ONZ, które, jak stwierdziło, odnotowały dalszą obecność i działalność w Afganistanie organizacji terrorystycznych, w tym Tehrik-e-Taliban Pakistan i Al-Kaidy.

Islamabad dodał, że oświadczenia Khalilzada, jego zdaniem, odwracają uwagę od odpowiedzialności afgańskich talibów za niedopuszczenie do wykorzystywania terytorium Afganistanu do działalności terrorystycznej przeciwko Pakistanowi przez ugrupowania, które strona pakistańska określa jako wspierane przez Indie.

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