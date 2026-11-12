W USA lot deportacyjny z irańskimi zatrzymanymi został zmuszony do zawrócenia po tym, jak władze Pakistanu miały odmówić przyjęcia tych osób. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na ABC News i Irańsko-Amerykański Fundusz Obrony Prawnej (IALDF).

Druga nieudana próba

Zatrzymani mieli zostać przewiezieni do Pakistanu, a następnie przetransportowani do Iranu. Według dwóch źródeł ABC News znających sytuację, władze Pakistanu nie zgodziły się ich przyjąć. Powód odmowy nie jest znany.

Była to druga nieudana próba deportacji grupy. W niedzielę lot, który miał wystartować z Mesy w stanie Arizona, odwołano już po wejściu zatrzymanych na pokład. Według prawnika IALDF po odwołaniu lotu zostali oni odesłani do ośrodka detencyjnego.

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Oświadczenie DHS i stanowisko sędzi

Rzecznik amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oświadczył, że na wtorkowym locie znajdowały się osoby, które — jak twierdził — miały historię aresztowań i wyroków skazujących w sprawach dotyczących napaści, handlu narkotykami, znęcania się nad dziećmi, przemocy domowej oraz nielegalnego posiadania broni. Powiedział również, że wszyscy mieli ostateczne nakazy wydalenia.

Dwie nieudane próby deportacji nastąpiły po krytyce planów administracji Donalda Trumpa przez amerykańską sędzię federalną Anę Reyes. Podczas rozprawy 15 października nakazała ona rządowi powiadamiać co najmniej pięć dni wcześniej o umieszczeniu osoby w transporcie lub samolocie w celu wydalenia, a także 24 godziny wcześniej o ostatecznie zatwierdzonym planie wydalenia.

Sędzia skrytykowała również możliwe odesłanie zatrzymanych do Iranu w czasie trwającej wojny, zaznaczając, że USA już bombardowały ten kraj i mogą nadal to robić.

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