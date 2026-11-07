Pakistan wygrał drużynowe mistrzostwa Azji w squasha — Dawn

Męska reprezentacja Pakistanu pokonała Koreę Południową 2:0 w finale 23. Drużynowych Mistrzostw Azji w Squasha w Islamabadzie w Pakistanie. Zawody odbyły się 7 listopada w kompleksie Mushaf Squash Complex, informuje Dawn.

Mecze finałowe

Noor Zaman pokonał Jeongmina Ryu 11:5, 11:7, 13:11. Mohammad Asim Khan wygrał z Sojinem Oh 11:6, 11:5, 11:4. Te dwa zwycięstwa przyniosły pakistańskiej drużynie tytuł mistrza Azji.

W finale kobiet drużyna Hongkongu pokonała Malezję 2:1 i została mistrzem Azji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Medaliści i ceremonia zamknięcia

Brązowe medale w turnieju mężczyzn zdobyły drużyny Hongkongu i Malezji. W rywalizacji kobiet trzecie miejsca zajęły Iran i Korea.

W ceremonii zamknięcia uczestniczyli legendy squasha Gogi Alauddin, Qamar Zaman i Jansher Khan, wiceprezes Azjatyckiej Federacji Squasha Adil Jassim Al-Gharib, a także przedstawiciele Pakistańskiej Federacji Squasha.

Czytaj nas na