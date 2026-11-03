Pakistan pomyślnie przeprowadził próby w locie Fa’az — pierwszego opracowanego w kraju pocisku klasy powietrze–powietrze. Jak podaje Dawn, o testach poinformowała pakistańska służba prasowa sił zbrojnych ISPR.

Deklarowane charakterystyki pocisku

Według ISPR Fa’az jest wyposażony w nowoczesny system naprowadzania terminalnego i może razić cele powietrzne na dużych odległościach. Służba prasowa oświadczyła, że pocisk ma rozszerzyć możliwości operacyjne Pakistańskich Sił Powietrznych i wzmocnić potencjał obronny kraju.

Na opublikowanym nagraniu zarejestrowano testowe odpalenie Fa’az z myśliwca JF-17. Według ISPR test obserwowali wyżsi oficerowie wojskowi, a także naukowcy i inżynierowie uczestniczący w opracowaniu systemu.

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Gratulacje dla naukowców

Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari, premier Shehbaz Sharif, szef sztabu obrony i szef sztabu wojsk lądowych marszałek polny Asim Munir, a także dowódcy rodzajów sił zbrojnych pogratulowali naukowcom.

Minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi również nazwał test Fa’az znaczącym krokiem w rozwoju przemysłu obronnego. W październiku Pakistan informował o testach dwóch pocisków klasy ziemia–ziemia: hipersonicznego balistycznego Fatah-2 ER 13 października oraz rozszerzonej wersji manewrującego pocisku lądowego Fatah-IV ER tydzień wcześniej.

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