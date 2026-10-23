Rzecznik pakistańskiego MSZ Sajjad Haider Khan oświadczył, że Pakistan i Arabia Saudyjska zakończyły procedury ratyfikacyjne Mekkańskiego Porozumienia o Wspólnej Obronie. Turcja nadal prowadzi niezbędne procedury zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym, informuje Dawn.

Pakistan, Arabia Saudyjska i Turcja podpisały umowę w sierpniu. Przewiduje ona, że zbrojny atak na jednego z uczestników będzie uznawany za atak na wszystkich. Według Khana strony nadal omawiają kwestie związane z umową, jej ratyfikacją i praktycznym zastosowaniem.

Obronny charakter umowy

Rzecznik pakistańskiego resortu spraw zagranicznych określił traktat jako obronny ze swej natury i zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych. Według niego umowa ma wzmacniać obronę zbiorową, odstraszanie i stabilność regionalną oraz nie jest skierowana przeciwko konkretnemu państwu.

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Zgodnie z artykułem 2 porozumienia dokument tworzy ramy dla zbiorowej pomocy w razie zewnętrznej agresji zbrojnej przeciwko jednemu z partnerów. Jednocześnie charakter i zakres takiej pomocy trzy państwa będą określać wspólnie po ocenie okoliczności konkretnej sytuacji.

Procedury w Turcji

Turcja przekazała w tym tygodniu umowę do parlamentu w celu ratyfikacji. Khan oświadczył także, że w tekście dokumentu nie ma ukrytych postanowień, a Pakistan popiera tekst umowy opublikowany w tureckim parlamencie.

Mekkańskie Porozumienie zyskało dodatkowe znaczenie w obliczu ataków Huti na Arabię Saudyjską. Wcześniej w tym miesiącu pakistańskie MSZ informowało, że trzy kraje po nadzwyczajnym posiedzeniu Strategicznego Komitetu Politycznego i Obronnego w Rijadzie uzgodniły szybkie rozmieszczenie w królestwie sił i środków wojskowych. Rzecznik podkreślił, że decyzje o możliwym zastosowaniu umowy w odpowiedzi na ataki Huti muszą być podejmowane przez wszystkich trzech partnerów zgodnie z jej postanowieniami.

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