Pakistańska armia oświadczyła, że zniszczyła kilka posterunków i pozycji wojskowych afgańskiego Talibanu na obszarach przylegających do Południowego Waziristanu i Parachinaru. Powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, poinformował o tym The Express Tribune.

Odpowiedź na ostrzał

Według państwowego Radio Pakistan pakistańskie wojsko użyło ciężkiego uzbrojenia w odpowiedzi na ostrzał, który afgański Taliban, według strony pakistańskiej, przeprowadził w czwartek w rejonie Angur Adda. Pakistańskie wojsko twierdzi, że w wyniku operacji przedstawiciele Talibanu opuścili swoje pozycje i wycofali się.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienia o stratach

Radio Pakistan poinformowało również o śmierci kilku przedstawicieli afgańskiego Talibanu podczas operacji. W materiale nie podano niezależnego potwierdzenia tych danych.

Eskalację poprzedził incydent z 27 października. Wówczas, według strony pakistańskiej, siły afgańskiego Talibanu otworzyły ogień do pakistańskich posterunków granicznych i obszarów cywilnych w Angur Adda, w Dolnym Południowym Waziristanie.

Czytaj nas na