W Pakistanie podczas obchodów Czarnego Dnia Kaszmiru władze kraju potwierdziły poparcie dla mieszkańców Dżammu i Kaszmiru oraz wezwały Indie do zaprzestania naruszeń praw człowieka. W Pakistanie data upamiętniająca jest związana z przybyciem wojsk indyjskich do Srinagaru 27 października 1947 roku, informuje Dawn.

Oświadczenie premiera

Premier Shehbaz Sharif nazwał wydarzenia z 1947 roku początkiem „tragicznego rozdziału” w historii Dżammu i Kaszmiru. Wyraził zaniepokojenie przedłużającym się uwięzieniem kaszmirskich działaczy politycznych, aktywistów i obrońców praw człowieka.

Sharif oświadczył, że stanowisko Pakistanu w sprawie Dżammu i Kaszmiru pozostaje „jasne, konsekwentne i oparte na zasadach”. Według niego trwały pokój i stabilność w Azji Południowej są niemożliwe bez sprawiedliwego i pokojowego rozwiązania kwestii zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz dążeniami narodu kaszmirskiego.

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Apel do społeczności międzynarodowej

Prezydent Asif Ali Zardari oświadczył, że mieszkańcy Dżammu i Kaszmiru od 1947 roku doświadczają konfliktu, ograniczeń i pozbawienia podstawowych praw. Uznał ograniczenia podstawowych wolności, zwiększoną militaryzację, aresztowania oraz doniesienia o naruszeniach praw człowieka za powód do poważnego zaniepokojenia.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Ishaq Dar oświadczył, że jednostronne kroki Indii od 5 sierpnia 2019 roku zaostrzyły sytuację na spornym terytorium. Wezwał społeczność międzynarodową do stałego poświęcania uwagi sytuacji praw człowieka, nakłaniania Indii do zaprzestania naruszeń oraz umożliwienia mieszkańcom regionu realizacji prawa do samostanowienia. Dar oświadczył również, że rozwiązanie sporu jest niemożliwe poprzez jednostronne działania lub użycie siły.

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