Pakistan wezwał Organizację Narodów Zjednoczonych, by nie osłabiała misji pokojowych z powodu ograniczeń finansowych i cięć wydatków. Stały przedstawiciel Pakistanu przy ONZ Syed Haider Shah oświadczył, że zmniejszenie zasobów może podważyć zdolność organizacji do utrzymywania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa — informuje Dawn.

Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło budżet operacji pokojowych na lata 2026–2027 w wysokości 5,1 mld dolarów. To około 10% mniej niż w poprzednim roku. Ubiegłoroczny kryzys finansowy już zmusił ONZ do ograniczenia wydatków misji i repatriacji jednej czwartej umundurowanego personelu operacji pokojowych.

Mandaty muszą określać zasoby

Występując w Czwartym Komitecie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Shah powiedział, że do wykorzystania instrumentu pokojowego w razie potrzeby niezbędna jest wola polityczna Rady Bezpieczeństwa. Wezwał do zreformowania operacji w celu zwiększenia ich skuteczności bez utraty zdolności potrzebnych do realizacji mandatów.

Według dyplomaty limity finansowe nie powinny określać potrzeb operacyjnych misji. Najpierw należy ustalić cele polityczne i zadania misji, a następnie określić niezbędną liczbę personelu, wyposażenie i finansowanie. Pakistan wskazał jako priorytety reform decyzje polityczne, odpowiednie zasoby dla mandatów, bezpieczeństwo sił pokojowych oraz zachowanie zbiorowej odpowiedzialności państw członkowskich ONZ.

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Ochrona sił pokojowych

Pakistan podkreślił również konieczność wzmocnienia odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko siłom pokojowym. Wraz z Danią kraj uczestniczył w promowaniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2823, którą jednogłośnie przyjęto przy poparciu 153 współautorów. Dokument ma na celu wzmocnienie odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko siłom pokojowym ONZ.

Shah wezwał do wzmocnienia dochodzeń i ścigania sprawców, poprawy ewidencji takich spraw oraz wsparcia krajowych możliwości pociągania napastników do odpowiedzialności. Zaznaczył także rolę Specjalnego Komitetu ds. Operacji Pokojowych C-34 w kształtowaniu polityki pokojowej ONZ.

Według publikacji ponad 170 tys. pakistańskich wojskowych i policjantów służyło w misjach ONZ przez sześć dekad, z czego 183 zginęło. Pakistan gości również Grupę Obserwatorów Wojskowych ONZ w Indiach i Pakistanie.

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