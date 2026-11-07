W Pakistanie uruchomiono system internetowej rejestracji statków i łodzi, który umożliwia właścicielom składanie wniosków bez wizyty w urzędach państwowych. O uruchomieniu systemu poinformował minister ds. gospodarki morskiej Muhammad Junaid Anwar Chaudhry, pisze The Express Tribune.

Składanie wniosków przez internet

Według ministra moduły rejestracji statków i łodzi stały się w pełni dostępne online po zakończeniu niezbędnych działań przygotowawczych. Oświadczył, że nowy mechanizm ma ograniczyć ilość dokumentacji papierowej, oszczędzić wnioskodawcom czas i pieniądze, a także zwiększyć przejrzystość procedur.

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System ma również pomóc w utrzymywaniu aktualnej krajowej bazy danych zarejestrowanych jednostek. Rejestracją statków handlowych, łodzi rybackich, jednostek żaglowych i jednostek portowych zajmuje się Departament Żeglugi Handlowej działający przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej Pakistanu.

Przygotowanie płatności cyfrowych

Ministerstwo pracuje również nad wprowadzeniem płatności online dla wnioskodawców. Przedstawiciele Departamentu Żeglugi Handlowej i Banku Państwowego Pakistanu mają omówić integrację elektronicznego mechanizmu płatności z systemem rejestracji.

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