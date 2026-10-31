Pakistańskie Ministerstwo Informacji 31 października oskarżyło afgański Taliban o nierozwiązywanie problemu terroryzmu, który — jak twierdzi Islamabad — ma źródło na terytorium Afganistanu. Poinformował o tym Dawn.

Oświadczenie padło w odpowiedzi na słowa rzecznika afgańskiego Talibanu Zabihullaha Mudżahida. Powiedział on Radiu Hurriyat, że to błędna polityka Islamabadu utrudnia uregulowanie konfliktu między dwoma krajami. Według niego Pakistan nie dąży do rozwiązania sporów w drodze negocjacji i nie wykazuje odpowiedniej gotowości do pokojowego uregulowania.

Stanowisko Pakistanu

Pakistańskie ministerstwo nazwało te wypowiedzi dowodem niechęci kierownictwa Talibanu do przeciwstawienia się przyczynom pogorszenia stosunków dwustronnych. Resort twierdzi, że strona afgańska przerzuca odpowiedzialność na Islamabad, jednocześnie ignorując kwestie bezpieczeństwa.

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W ministerstwie podkreślono, że bezpieczeństwo obywateli Pakistanu nie podlega dyskusji. Islamabad oświadczył, że nie będzie tolerował istnienia po drugiej stronie granicy baz terrorystycznych, które — w jego ocenie — stanowią zagrożenie dla kraju.

Oświadczenie o możliwych środkach

Pakistan oświadczył również, że odmowa Talibanu rozwiązania problemu terroryzmu jest główną przeszkodą w normalizacji stosunków między krajami. Ministerstwo Informacji poinformowało, że Pakistan zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zgodnie z prawem międzynarodowym, aby wyeliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego niezależnie od miejsca ich pochodzenia.

Islamabad wezwał Kabul do uznania odpowiedzialności za przeciwdziałanie takim zagrożeniom i oświadczył, że determinacji Pakistanu w ochronie swoich obywateli nie należy postrzegać jako słabości.

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