Pakistan Cricket Board przeniosła drugi mecz testowy między reprezentacjami Pakistanu i Sri Lanki z Lahauru do Rawalpindi z powodu nasilającego się smogu i pogarszającej się jakości powietrza. Jak informuje Dawn, spotkanie odbędzie się na stadionie krykietowym w Rawalpindi.

Mecz odbędzie się w Rawalpindi

Drugi mecz serii dwóch testów pierwotnie planowano rozegrać w Lahaurze od 17 do 21 listopada. Po zmianie miejsca odbędzie się on w Rawalpindi w tych samych terminach.

Rzecznik Pakistan Cricket Board Amir Mir oświadczył w serwisie społecznościowym X, że mecz przeniesiono z powodu obecnych warunków pogodowych. Według niego decyzję podjęto w związku z rosnącym poziomem smogu w Lahaurze oraz obawami o pogarszającą się jakość powietrza.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oba testy odbędą się na tym samym stadionie

Lahaur od ostatnich 10 dni zmaga się z silnym smogiem. Dawn podaje, że wskaźnik jakości powietrza w mieście osiągnął 600, przez co Lahaur znalazł się wśród najbardziej zanieczyszczonych miast świata.

Oba mecze serii testowej odbędą się w Rawalpindi, gdzie trwa już pierwszy test. Drugiego dnia Pakistan ogłosił zakończenie pierwszej zmiany z wynikiem 434 za dziewięcioma stratami, a najskuteczniejszym zawodnikiem był Saud Shakeel, który zdobył 93 runy. Grę przerwano z powodu niedostatecznego oświetlenia, gdy Sri Lanka miała 114 runów za trzema stratami w drugiej zmianie.

Tour Sri Lanki w Pakistanie

Reprezentacja Sri Lanki przebywa w Pakistanie od początku października. Wcześniej Pakistan wygrał serię trzech meczów Twenty20 wynikiem 2:1, a także trójserię ODI, w której uczestniczyła Anglia. Obecna seria testowa jest częścią cyklu ICC World Test Championship 2025–2027.

Czytaj nas na