W Pakistanie Pakistan Railways planuje 15 listopada wznowić kursowanie pociągów na trasie Lahore–Faisalabad. Połączenie wstrzymano po tym, jak sierpniowe powodzie zniszczyły most kolejowy w pobliżu Sheikhupury.

Kontrola torów przed uruchomieniem ruchu

Jak podaje Dawn, ekipy inżynieryjne Pakistan Railways niemal zakończyły odbudowę mostu i układanie torów. Prace budowlane na obiekcie już ukończono, a specjaliści sprawdzają nowo ułożone tory i wykonują inne prace.

Dyrektor generalny Pakistan Railways Hafizullah oświadczył, że budowa nowego nasypu i układanie szyn są praktycznie zakończone. Według niego próbny ruch pociągów na trasie ma rozpocząć się w ciągu najbliższych kilku dni, a oficjalne wznowienie przewozów zaplanowano na 15 listopada z udziałem federalnego ministra kolei.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Naprawa mostu po powodzi

Prace na moście Massan-Kalar rozpoczęły się w trzecim tygodniu września, gdy ustąpiły wody powodziowe. Przed rozpoczęciem napraw konsultant przygotował projekt przewidujący budowę solidnego nasypu i wykonanie przepustów wodnych pod innymi mostami, aby uniknąć podobnych zniszczeń w przyszłości.

Według Inamullaha Khana, szefa dywizji kolejowej w Lahore, wartość projektu wynosi 455 mln rupii pakistańskich. Obejmuje on prace budowlane, mechaniczne i elektryczne. Wśród pociągów kursujących na tym kierunku są Shalimar Express, Badar Express, Ghauri Express i Karakoram Express, a także pociągi towarowe, jeśli dostępny jest ładunek.

Ruch na odcinku Lahore–Faisalabad przez Shahdarę i Sheikhupurę wstrzymano po powodziach na rzekach Ravi i Chenab oraz przerwaniach na ciekach Nullah Deg i Bherr. Woda wypłukała grunt pod mostami kolejowymi, w tym w pobliżu Qila Sattar Shah. Z tego powodu Pakistan Railways odwołały połączenia z Lahore do Faisalabadu, a także pociągi Lahore–Karaczi i Khanewal–Lahore jadące przez Faisalabad.

Czytaj nas na