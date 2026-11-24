Pakistański astronauta Muhammad Zeeshan Ali wejdzie w skład załogi misji Shenzhou-24, która ma wyruszyć na stację orbitalną Tiangong w Chinach. Ma zostać pierwszym zagranicznym astronautą na chińskiej stacji oraz uczestnikiem pierwszego wspólnego lotu chińskich i zagranicznych astronautów w programie lotów załogowych ChRL.

Załoga Shenzhou-24

Były pilot pakistańskich sił zbrojnych poleci wraz z chińskimi astronautami Tang Hongbo i Wu Yi. Start misji zaplanowano na środę na godz. 8:18 z kosmodromu Jiuquan w prowincji Gansu — poinformował South China Morning Post, powołując się na rzecznika Chińskiej Agencji Załogowych Lotów Kosmicznych Zhanga Jingbo.

Ali będzie pracował na stacji przez około tydzień jako specjalista ds. ładunku użytecznego. Następnie ma wrócić na Ziemię statkiem Shenzhou-23 wraz z Zhangiem Zhiyuanem oraz Lai Ka-yinem, pierwszym astronautą z Hongkongu, którzy kończą sześciomiesięczną rotację.

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Roczny pobyt na orbicie

Trzeci członek załogi Shenzhou-23, Zhu Yangzhu, pozostanie na Tiangong przez kolejne sześć miesięcy wraz z dwoma chińskimi astronautami z Shenzhou-24. W ten sposób może odbyć pierwszy w historii Chin roczny pobyt na orbicie.

Według publikacji roczny pobyt ma pomóc sprawdzić zdolność ludzkiego organizmu do przystosowania się do długotrwałych lotów w dalekiej przestrzeni kosmicznej. Uzyskane dane mają zostać wykorzystane w przyszłych chińskich załogowych lądowaniach na Księżycu i badaniach Marsa.

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