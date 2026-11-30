Pakistański astronauta Muhammad Zeeshan Ali 29 listopada powrócił na Ziemię po krótkiej misji na chińskiej stacji orbitalnej Tiangong. Kapsuła statku Shenzhou-23 z Alim i dwoma chińskimi astronautami wylądowała na lądowisku Dongfeng na pustyni Gobi w północnych Chinach.

Jak podaje Space.com, Ali przybył na stację 24 listopada w ramach misji Shenzhou-24. Wraz z nim na orbitę polecieli dowódca Tan Hongbo i inżynier pokładowy Wu Yi. Pakistańczyk był specjalistą ds. ładunku użytecznego misji.

Pierwszy zagraniczny astronauta na Tiangong

Lot Shenzhou-24 stał się 12. załogową misją do trzymodułowej stacji Tiangong i pierwszą, w której składzie znalazł się cudzoziemiec. Udział Alego był możliwy dzięki umowie między Chinami a Pakistanem, podpisanej w lutym 2025 roku.

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Start uczynił Alego pierwszą osobą z Pakistanu, która osiągnęła orbitę. Wcześniej pakistańska podróżniczka Namira Salim znalazła się w kosmosie podczas suborbitalnego lotu Virgin Galactic w październiku 2023 roku.

Eksperymenty i zmiana załogi

Według doniesień mediów podczas pobytu na Tiangong Ali uczestniczył w czterech wspólnych chińsko-pakistańskich eksperymentach naukowych. Na powrót przeniósł się do statku Shenzhou-23, który był zadokowany przy stacji od końca maja.

Wraz z Alim na Ziemię wrócili pilot Zhang Zhiyuan i specjalistka ds. ładunku użytecznego Li Jiaying, którzy zakończyli standardową sześciomiesięczną rotację. Dowódca Shenzhou-23 Zhu Yangzhu pozostał na stacji i ma wrócić za około sześć miesięcy wraz z Tan Hongbo i Wu Yi na pokładzie Shenzhou-24. Według publikacji ma to uczynić go pierwszym chińskim astronautą, który spędzi w sposób ciągły rok na orbicie.

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