Pakistański astronauta wejdzie w skład chińskiej misji Shenzhou-24 na chińską stację kosmiczną. Będzie pracował jako specjalista ds. ładunku użytecznego, informuje The Express Tribune, powołując się na chińską telewizję CCTV i Chińską Agencję Załogowych Lotów Kosmicznych.

Pierwszy zagraniczny gość stacji

Pakistański przedstawiciel zostanie pierwszym zagranicznym gościem chińskiej stacji kosmicznej. Według CCTV po krótkotrwałym locie orbitalnym ma wrócić na Ziemię na pokładzie statku Shenzhou-23.

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Pekin nie podał jeszcze ani nazwiska astronauty, ani daty startu Shenzhou-24. We wrześniu przedstawiciel pakistańskiej agencji kosmicznej powiedział Reutersowi, że piloci Zeeshan Ali i Khurram Dawood przez kilka miesięcy przechodzili szkolenie w Chińskim Centrum Badań i Szkolenia Astronautów w Pekinie.

Współpraca Pakistanu i Chin

Misja odbędzie się w ramach dwustronnej współpracy Pakistanu i Chin w ramach chińskiej inicjatywy „Jeden Pas, Jedna Droga”. W komunikacie zaznaczono, że będzie to pierwszy w historii chińskiego programu załogowych lotów kosmicznych wspólny lot kosmiczny z udziałem chińskich i zagranicznych astronautów.

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