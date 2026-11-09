W Wielkiej Brytanii amerykańska firma Palantir za pośrednictwem WhatsAppa zachęcała ministra zdrowia do rozważenia rozszerzenia swojej technologii sztucznej inteligencji na dokumentację medyczną pacjentów lekarzy pierwszego kontaktu. Jak informuje The Guardian, firma twierdziła, że połączenie danych z podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jest konieczne, a jej oprogramowanie nadaje się do tego zadania.

Korespondencja z ministrem

Wiadomości, które organizacja broniąca praw w sektorze technologii Foxglove uzyskała na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej, obejmują okres od lipca 2025 roku do marca 2026 roku. Według publikacji są to prawdopodobnie wiadomości między szefem Palantir w Wielkiej Brytanii Louisem Mosleyem a byłym ministrem zdrowia Zubirem Ahmedem.

W lutym firma promowała możliwość wykorzystania swojej platformy Foundry do pracy z danymi GP. Palantir twierdził, że mogłoby to zapewnić pacjentom szybszy dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, skuteczniejsze monitorowanie pacjentów w trudnej sytuacji oraz rozwój medycyny prewencyjnej. Firma utrzymywała również, że placówki medyczne zachowają lokalną kontrolę nad swoimi danymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane GP poza obecnym kontraktem

Dokumentacja medyczna pacjentów GP jest wyraźnie wyłączona z zakresu obecnego kontraktu Palantir z NHS England o wartości 330 mln funtów. W ramach tego kontraktu firma zarządza Federacyjną Platformą Danych NHS. Gdy rząd Rishiego Sunaka ogłaszał umowę z Palantir, oświadczył, że dane GP nie staną się częścią krajowej platformy.

Przedstawiciel Palantir w korespondencji przyznawał, że wykorzystanie takich danych jest politycznie skomplikowane, i radził z wyprzedzeniem wyjaśnić potencjalny krok z powodu prawdopodobnego sprzeciwu lekarzy i krytyków firmy. British Medical Association, reprezentujące lekarzy, sprzeciwiało się integracji danych GP z platformą Palantir, wskazując na zagrożenia dla zaufania pacjentów i relacji lekarz–pacjent.

Palantir oświadczył, że od dawna popiera wymianę danych między różnymi strukturami NHS, pod warunkiem zachowania lokalnej kontroli nad nimi. Firma dodała, że decyzję o dalszym wdrażaniu jej oprogramowania powinien podjąć rząd. Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej odmówiło komentarza na temat korespondencji.

Czytaj nas na